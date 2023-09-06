Белгородка соврала возлюбленному об изнасиловании, чтобы скрыть измену

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
21 июля белгородка вернулась домой к сожителю поздно ночью и, чтобы скрыть свою измену, выдумала для возлюбленного историю. Она рассказала, что рядом с домом в селе Незнамово Старооскольского округа неизвестный мужчина изнасиловал её, угрожая убийством.
После рассказа сожителю женщина передала эту же историю полиции, а затем написала заявление. Сотрудники правоохранительных органов предупредили женщину об уголовной ответственности за предоставление заведомо ложных сведений, однако белгородку этот факт не остановил.
Правоохранительные органы провели проверку и узнали, что никакого преступления не было. В суде женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 306 УК РФ («Заведомо ложный донос в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления»).
25 августа ей назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу.