Белгородка соврала возлюбленному об изнасиловании, чтобы скрыть измену

21 июля белгородка вернулась домой к сожителю поздно ночью и, чтобы скрыть свою измену, выдумала для возлюбленного историю. Она рассказала, что рядом с домом в селе Незнамово Старооскольского округа неизвестный мужчина изнасиловал её, угрожая убийством.