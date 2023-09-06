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Published Сегодня, 07:28

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Updated Сегодня, 07:30

Белгородка попала под суд за ложь об изнасиловании

Белгородка соврала возлюбленному об изнасиловании, чтобы скрыть измену

6 сентября 2023, 07:28
Фото: Midjourney

Белгородка попала под суд за ложь об изнасиловании

Женщина рассказала сожителю и полиции, что неизвестный мужчина якобы изнасиловал её, угрожая убийством. Теперь белгородку на шесть месяцев ограничили в свободе за предоставление ложных сведений, сообщили в пресс-службе Старооскольского городского суда.

21 июля белгородка вернулась домой к сожителю поздно ночью и, чтобы скрыть свою измену, выдумала для возлюбленного историю. Она рассказала, что рядом с домом в селе Незнамово Старооскольского округа неизвестный мужчина изнасиловал её, угрожая убийством.

После рассказа сожителю женщина передала эту же историю полиции, а затем написала заявление. Сотрудники правоохранительных органов предупредили женщину об уголовной ответственности за предоставление заведомо ложных сведений, однако белгородку этот факт не остановил.

Правоохранительные органы провели проверку и узнали, что никакого преступления не было. В суде женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 306 УК РФ («Заведомо ложный донос в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления»).

25 августа ей назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу.

Белгородцу, который изнасиловал пожилую женщину, назначили наказание
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#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Изнасилование#Преступление#Угроза убийством#Ограничение свободы#Ложные показания#Александра Склярова
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