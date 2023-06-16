Белгородцу, который изнасиловал пожилую женщину, назначили наказание

Как напомнили в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области, первое преступление мужчина пытался совершить в декабре 2021 года, когда находился в одном из сёл Яковлевского округа. Там он приметил 77-летнюю женщину, которая проживала одна, и проник в её дом. Белгородец силой пытался подавить сопротивление пенсионерки, чтобы изнасиловать её, однако в это время женщине позвонила подруга. Виновный испугался и скрылся с места преступления.