Белгородцу, который изнасиловал пожилую женщину, назначили наказание

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Ещё год назад, в июле 2022 года на 30-летнего жителя Корочанского района, который изнасиловал одну пожилую женщину, завели уголовное дело. В 2023 году его вину доказали и назначили ему наказание.
Как напомнили в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области, первое преступление мужчина пытался совершить в декабре 2021 года, когда находился в одном из сёл Яковлевского округа. Там он приметил 77-летнюю женщину, которая проживала одна, и проник в её дом. Белгородец силой пытался подавить сопротивление пенсионерки, чтобы изнасиловать её, однако в это время женщине позвонила подруга. Виновный испугался и скрылся с места преступления.
Через несколько дней мужчина решил всё-таки осуществить задуманное, только теперь с другой пострадавшей женщиной — ей стала 66-летняя жительница того же села. Он подавил сопротивление, изнасиловал и совершил над ней другие насильственные действия, после чего пригрозил ей убийством, если та расскажет о совершённом преступлении.
В ходе расследования выяснилось, что виновный в 2016 году также незаконно приобрёл однозарядный охотничий карабин, который хранил до ноября 2020 года, а после — передал своей знакомой.
Суд признал мужчину виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в исправительной колонии общего режима.