Официально — несчастный случай: топ громких предполагаемых политических убийств

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Евгений Пригожин — не единственный политик, чья смерть произошла при загадочных обстоятельствах. Несколько таких примеров вспомнили «Новые известия». Примечательно, что в большинстве перечисленных историй причиной смерти была аварийность на транспорте.
Владислав Сикорский — командующий польской армией, премьер-министр правительства Польши в изгнании. Погиб в авиакатастрофе в июле 1943 года. Вместе с ним в самолёте были дочь, а также штабные офицеры.
Официальная причина катастрофы — несчастный случай. Сообщается, что его самолёт упал в море через несколько секунд после вылета из аэропорта из-за заклинившего штурвала. Эту версию назвал выживший лётчик — чешский пилот. Однако он не смог ответить, почему на нём в день вылета был спасательный жилет, хотя ранее его пилот не надевал.
В народном сознании гибель Сикорского ассоциировалась с тем, что политик якобы был неугоден советско-британскому военно-политическому сотрудничеству, в связи с чем его просто устранили.
Линь Бяо — министр обороны КНР, правая рука Мао Цзэдуна. Погиб в авиакатастрофе в сентябре 1971 года. Сообщалось, что незадолго до трагедии Линь Бяо поссорился почти со всей китайской политической верхушкой. Министр понимал, что его могут сместить, поэтому он попытался организовать военный переворот, но закончился он неудачно.
После этого Линь Бяо решил бежать в СССР. Самолёт, в котором он был, разбился на территории Монголии.
Согласно официальной версии, авиатранспорту не хватило топлива для окончания полёта. Народная версия намного интереснее: якобы машину Бяо сначала расстреляли, а затем его труп и тело его жены переместили в самолёт, который потом сбили китайскими истребителями.
Есть и другая неофициальная версия гибели. В этом случае говорится о том, что самолёт при разгоне якобы задел за заправочную машину шасси, которое разрушилось.
Примечательно, что маршал Линь Бяо до сих пор не реабилитирован в КНР.
В отличие от двух предыдущих политических деятелей, в этом случае причиной гибели стала не авиакатастрофа, а укол зонтиком.
Георгий Марков — болгарский журналист и писатель, диссидент. Был популярным литератором, состоял в Союзе писателей. Однако спустя время стал критиковать правительство страны. Опасаясь последствий, Марков бежал в Великобританию, где работал на ВВС.
Скончался в сентябре 1978 года. Его смерть произошла при необычных обстоятельствах. Марков стоял на автобусной остановке, когда зацепился ногой за зонтик. После этого он почувствовал укол. Владелец зонтика в свою очередь извинился и уехал.
Журналист вернулся в домой в нормальном состоянии. Однако уже на следующий день ему стало хуже: поднялась температура, появилась тошнота. Скончался он в больнице.
По неофициальной версии, в том самом шприце из зонтика был яд, а убили его якобы агенты КГБ Болгарии.
Пожалуй, одна из самых известных историй гибели, которая быстро обросла слухами. Принцесса Диана Уэльская — первая жена принца Чарльза (ныне — короля Карла III), мать принцев Уильяма и Гарри. Погибла в августе 1997 года в автокатастрофе: лимузин, в котором была Диана, разбился в туннеле под мостом. В машине, помимо Дианы, находились её возлюбленный Доди Аль-Файед, водитель и охранник. Выжил только последний.
Официальная версия произошедшего — несчастный случай. Авария произошла по вине водителя, который был нетрезв и находился под воздействием антидепрессантов. Однако в народе прижилась и альтернативная версия, согласно которой в гибели принцессы Дианы замешана королевская семья.
Ещё одна гибель в результате необычного ДТП. Пётр Машеров — первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии. Погиб в октябре 1980 года. Официальная причина — несчастный случай.
Машеров находился в «Чайке», когда ему навстречу вылетел грузовик с картофелем. Произошло столкновение, сопровождавшая машина успела уйти от удара. Машеров погиб на месте.
Быстро появилась версия о том, что это был не несчастный случай, а спланированное убийство. В 1980 году возникли слухи, что Машерова переводят на более высокую должность из Минска в Москву — на пост главы Совета Министров СССР вместо Косыгина. О том, что Машеров готовился к переезду, говорила и его дочь.
В день трагедии Машеров был не в бронированном «ЗИЛе», а в «Чайке», за рулём которой к тому же был новый водитель. При этом первыми на место аварии прибыли сотрудники КГБ, что только прибавило сомнений в несчастном случае.
Однако не всегда смерть политика маскируется под несчастный случай — иногда это просто убийство. Так, например, было с маршалом Альбрехтом фон Валленштайном — известным полководцем Тридцатилетней войны.
У него была своя армия из нескольких десятков тысяч бойцов. Подчинялись военные личное ему. Маршал одерживал крупные военные успехи и в то же время успевал жаловаться на неповоротливость имперских чиновников, ставил условия императору, жаловался, что ему вовремя не дают порох.
В итоге Валленштайна просто убили в результате заговора и подкупа охраны. Подконтрольные ему полки перешли под имперское командование.