Официально — несчастный случай: топ громких предполагаемых политических убийств

Быстро появилась версия о том, что это был не несчастный случай, а спланированное убийство. В 1980 году возникли слухи, что Машерова переводят на более высокую должность из Минска в Москву — на пост главы Совета Министров СССР вместо Косыгина. О том, что Машеров готовился к переезду, говорила и его дочь.