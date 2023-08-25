Пропавших в Старом Осколе детей нашли: они побоялись идти домой из-за кражи

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Трое детей — школьники 12 и 13 лет — украли из супермаркетов энергетики, жвачки, шоколад. Произошло это в Старом Осколе. Однако реакции родителей школьники побоялись, поэтому решили не ночевать дома.
22 августа в полицию обратилась мать одного из пропавших. Аналогичные сообщения об исчезновении детей поступили ещё от двух местных жительниц.
На поиск мальчиков отправились полицейские. В итоге школьников нашли 23 августа на юго-западе города. Сообщается, что против них не совершили никаких противоправных действий.
Вместе с тем известно, что в поле зрения правоохранителей дети попадают не впервые. Сейчас полиция проводит проверку. Родителей школьников собираются привлечь к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию (ст. 5.35 КоАП РФ).