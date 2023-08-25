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Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Полицейские нашли пропавших детей в Старом Осколе

Пропавших в Старом Осколе детей нашли: они побоялись идти домой из-за кражи

25 августа 2023, 12:35
Фото: 1MI

Полицейские нашли пропавших детей в Старом Осколе

Оказалось, что дети украли из супермаркетов энергетики, жвачки и шоколад и не пошли домой ночевать, так как боялись реакции родителей. В поле зрения правоохранителей школьники попадают не в первый раз, сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
Кража

Трое детей — школьники 12 и 13 лет — украли из супермаркетов энергетики, жвачки, шоколад. Произошло это в Старом Осколе. Однако реакции родителей школьники побоялись, поэтому решили не ночевать дома.

22 августа в полицию обратилась мать одного из пропавших. Аналогичные сообщения об исчезновении детей поступили ещё от двух местных жительниц.

На поиск мальчиков отправились полицейские. В итоге школьников нашли 23 августа на юго-западе города. Сообщается, что против них не совершили никаких противоправных действий.

Вместе с тем известно, что в поле зрения правоохранителей дети попадают не впервые. Сейчас полиция проводит проверку. Родителей школьников собираются привлечь к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию (ст. 5.35 КоАП РФ).

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