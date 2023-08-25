Пропавших в Старом Осколе детей нашли: они побоялись идти домой из-за кражи

Полицейские нашли пропавших детей в Старом Осколе

Оказалось, что дети украли из супермаркетов энергетики, жвачки и шоколад и не пошли домой ночевать, так как боялись реакции родителей. В поле зрения правоохранителей школьники попадают не в первый раз, сообщили в региональном УМВД.

Сюжет Кража