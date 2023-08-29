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Ссора на трамвайной остановке в Старом Осколе закончилась дракой и убийством

Ссора на трамвайной остановке в Старом Осколе закончилась дракой и убийством

29 августа 2023, 12:20
Фото: 1MI
Обвиняемый напал на мужчину, вставшего на защиту своей супруги. Конфликт начался из-за того, что она обвинила подсудимого в краже инструментов из садоводческого товарищества. Подробности сообщает региональный СК.
Сюжет
Драка

Старооскольца осудили за убийство мужчины на остановке. 62-летнему обвиняемому вынесли приговор.

Согласно материалам дела, 1 июня 2022 года подсудимый находился на трамвайной остановке в Старом Осколе. Там же была семейная пара. Местная жительница поругалась с обвиняемым. Женщина заявила, что злоумышленник мог украсть инструменты, которые были при нём, из находящегося неподалёку садоводческого товарищества. В итоге оскольчанка и подсудимый подрались.

Супруг женщины на тот момент не мог полноценно защитить её из-за физического состояния. Тем не менее он всё равно попытался заступиться за неё, взяв в руку молоток. Инструмент выхватил обвиняемый и начал бить старооскольца по ногам, груди и лицу.

Затем потерпевший сел на корточки, закрывая голову. Злоумышленник продолжил бить по голове и шее. В итоге потерпевший потерял сознание. Его увезли в больницу, где он умер от полученных травм.

Дебошира приговорили к девяти годам колонии строгого режима.

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