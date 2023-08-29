Ссора на трамвайной остановке в Старом Осколе закончилась дракой и убийством

Супруг женщины на тот момент не мог полноценно защитить её из-за физического состояния. Тем не менее он всё равно попытался заступиться за неё, взяв в руку молоток. Инструмент выхватил обвиняемый и начал бить старооскольца по ногам, груди и лицу.