Жалоб много, вывозить нечем: в Белгороде сорвали график вывоза мусора

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Жители Белгородской области стали чаще жаловаться на вывоз мусора. Всего за прошедшую неделю поступило 124 обращения. Рост составил 5%. Больше всего обращений поступило от жителей Белгорода и Валуек.
Как отметил Ботвиньев, в областном центре основная проблема, которая дала прирост жалоб, связана с ремонтом 29 единиц техники ЦЭБа. Также по Белгороду обращения связаны с частичным срывом графика и затруднённостью к доступу в стеснённых условиях дворовых территориях.
Что касается Валуек, перевозчик изменил маршруты из-за обстрела Уразово.
Сейчас по Валуйкам график нормализован, по Белгороду техника ставится работать в третью смену. Из 29 единиц 17 ушли в долгосрочный ремонт, в ближайшие несколько недель они не выйдут. И 12 единиц до середины недели должны выйти из ремонта, что существенно улучшит ситуацию. Мы сейчас с ЦЭБом отрабатываем вариант и по парку контейнеров. Также смотрим по возможности перемещения контейнерного парка из других муниципалитетов, где оборудование закупал ЦЭБ.
Алексей Ботвиньев
Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что по Валуйскому горокругу ответ ему понятен, а по Белгороду — нет.
Вы говорите, что большое количество транспорта в ремонте и затруднён подъезд. Это стало новостью только вчера? Нет. Это говорит о том, что неправильный контроль со стороны ЦЭБа в отношении организации вывоза мусора. Проще закупить огромную машину и пытаться загнать её во двор между домов. Не получится. Город большой, места мало. Есть подрядчик, пусть меняет транспортный автопарк. Не соглашается подрядчик — ставьте другого. Не хватает контейнеров — покупайте. Это плохое управление процессами.
Вячеслав Гладков
Чтобы разобраться в ситуации губернатор вызвал на этой неделе к себе Ботвиньева и директора ЦЭба.
Нужно, чтобы Белгородская область год от года становилась чище. Меня не интересуют проблемы подрядчика. Нет — найдём других. Объявлю опрос жителей по поводу качества вывоза мусора. И будем это делать до тех пор, пока процессы не будут выстроены.
Вячеслав Гладков
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