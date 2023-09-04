Жалоб много, вывозить нечем: в Белгороде сорвали график вывоза мусора

Как отметил Ботвиньев, в областном центре основная проблема, которая дала прирост жалоб, связана с ремонтом 29 единиц техники ЦЭБа. Также по Белгороду обращения связаны с частичным срывом графика и затруднённостью к доступу в стеснённых условиях дворовых территориях.