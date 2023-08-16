На одного белгородца приходится почти 261 кг мусора

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
В 2022 году на одного белгородца приходилось в среднем 260,8 кг мусора. Доля региона в общем объёме ТКО составила 0,9%.
Белгородцы выбрасывают меньше мусора, чем воронежцы, но больше, чем куряне. В соседней Воронежской области на одного человека приходится 426,9 кг мусора, а доля региона в общем объёме ТКО равняется 2,1%. В Курской области — 237,1 кг на человека при общем объёме в 0,6%.
Эксперты выяснили, что россияне стали генерировать меньше мусора. По данным источника, в среднем россияне после себя оставляют по 312,6 кг мусора. Это на 5,7% меньше, чем в 2021 году, то есть примерно на 20 кг.
Согласно исследованию, наименьшее количество мусора при перерасчёте на одного жителя образуется в Бурятии — 115,8 кг. Больше всего твёрдых отходов зафиксировали в Амурской области. В среднем там насчитывается 652,4 кг на человека.