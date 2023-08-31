Что известно о тлеющем с весны мусоре на шебекинском полигоне?

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
По словам чиновника, работают над ликвидацией тления мусора ежедневно, но объём работ остаётся большим и «одномоментно устранить последствия возгорания невозможно», и так с 21 мая, когда всё произошло. При этом ухудшение ситуации не наблюдается, а усиливается запах периодически из-за погоды.
Многие замечают, что периодически в ночное и утреннее время запах и дым с полигона усиливается — это связано исключительно с погодными условиями и направлением ветра.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа
Глава муниципалитета отметил, что сейчас отсыпкой территории занимается 36 единиц спецтехники, и с каждым днём это число растёт. 1 сентября присоединится ещё один бульдозер для планировки грунта. «Только за сегодняшний день объём завезённого грунта составит порядка 3 тысяч тонн», — сообщил Владимир Жданов.
Напомним, свалку должны были уже давно потушить. Загорелась она 21 мая в результате обстрела — боеприпас прилетел прямо на полигон ТКО. С тех пор Шебекино периодически окутывает смог и местные жители не могут открыть окна и выйти на улицу.