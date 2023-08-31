Что известно о тлеющем с весны мусоре на шебекинском полигоне?

Напомним, свалку должны были уже давно потушить. Загорелась она 21 мая в результате обстрела — боеприпас прилетел прямо на полигон ТКО. С тех пор Шебекино периодически окутывает смог и местные жители не могут открыть окна и выйти на улицу.