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Published Сегодня, 16:59

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

скрин из видео

Что известно о тлеющем с весны мусоре на шебекинском полигоне?

31 августа 2023, 16:59
Фото: соцсети Владимира Жданова
скрин из видео

Тлеющий мусор в Шебекино тушат четвёртый месяц

Полигон ТБО не даёт спокойно жить и дышать жителям Шебекинского округа больше трёх месяцев. О ежедневной работе для постепенного решения проблемы рассказал глава муниципалитета Владимир Жданов.
Сюжет
Мусор

По словам чиновника, работают над ликвидацией тления мусора ежедневно, но объём работ остаётся большим и «одномоментно устранить последствия возгорания невозможно», и так с 21 мая, когда всё произошло. При этом ухудшение ситуации не наблюдается, а усиливается запах периодически из-за погоды.

Многие замечают, что периодически в ночное и утреннее время запах и дым с полигона усиливается — это связано исключительно с погодными условиями и направлением ветра.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа

Глава муниципалитета отметил, что сейчас отсыпкой территории занимается 36 единиц спецтехники, и с каждым днём это число растёт. 1 сентября присоединится ещё один бульдозер для планировки грунта. «Только за сегодняшний день объём завезённого грунта составит порядка 3 тысяч тонн», — сообщил Владимир Жданов.

Напомним, свалку должны были уже давно потушить. Загорелась она 21 мая в результате обстрела — боеприпас прилетел прямо на полигон ТКО. С тех пор Шебекино периодически окутывает смог и местные жители не могут открыть окна и выйти на улицу.

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#Происшествия#Мусор#Шебекино#Кристина Семенчук#Владимир Жданов#Полигон ТБО#СВО
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