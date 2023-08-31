«Даже с кладбища везут»: где появился лишний мусор из-за проблем в Шебекино

Напомним, на полигоне ТКО тлеет мусор с весны — 21 мая. В тот день Шебекино в очередной раз попал под обстрел, и один из прилётов пришёлся по свалке. С тех пор возгорание прошло, а проблему с тлением на глубине 15 метров пытаются решить.