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«Даже с кладбища везут»: где появился лишний мусор из-за проблем в Шебекино

31 августа 2023, 18:11
Фото: 1MI
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В селе под Шебекино завалили мусором из-за тлещей свалки

Житель села Шебекинского округа пожаловался губернатору на горы мусора в новом сельском полигоне. Мужчина связывает это с тем, что в Шебекино свалка тлеет уже четвёртый месяц.

В селе Кошлаково новый мусорный полигон уже заполнен отходами. Местного жителя Валерия это сильно возмутило:

«Я так понимаю, в связи с закрытием полигона в Шебекино теперь некуда вывозить мусор — это делают у нас. Даже с кладбища везут — на одной из куч видны искусственные цветы».

Губернатор в ответ пообещал, что уже завтра, 1 сентября, в Кошлаково приедет глава Шебекинского округа Владимир Жданов, «разберётся и наведёт порядок». Искусственные цветы с кладбища Вячеслав Гладков не прокомментировал.

Напомним, на полигоне ТКО тлеет мусор с весны — 21 мая. В тот день Шебекино в очередной раз попал под обстрел, и один из прилётов пришёлся по свалке. С тех пор возгорание прошло, а проблему с тлением на глубине 15 метров пытаются решить.

Что известно о тлеющем с весны мусоре на шебекинском полигоне?
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#Общество#Свалка#Шебекино#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Владимир Жданов#Полигон ТБО#Шебекинский горокруг#Кошлаково
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