«Даже с кладбища везут»: где появился лишний мусор из-за проблем в Шебекино

Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:32
Updated Сегодня, 18:32
В селе Кошлаково новый мусорный полигон уже заполнен отходами. Местного жителя Валерия это сильно возмутило:
«Я так понимаю, в связи с закрытием полигона в Шебекино теперь некуда вывозить мусор — это делают у нас. Даже с кладбища везут — на одной из куч видны искусственные цветы».
Губернатор в ответ пообещал, что уже завтра, 1 сентября, в Кошлаково приедет глава Шебекинского округа Владимир Жданов, «разберётся и наведёт порядок». Искусственные цветы с кладбища Вячеслав Гладков не прокомментировал.
Напомним, на полигоне ТКО тлеет мусор с весны — 21 мая. В тот день Шебекино в очередной раз попал под обстрел, и один из прилётов пришёлся по свалке. С тех пор возгорание прошло, а проблему с тлением на глубине 15 метров пытаются решить.