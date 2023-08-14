Пока катастрофы нет: почему в Белгородском районе жалуются на вывоз мусора?

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Как объяснил Вячеславу Гладкову министр ЖКХ Алексей Ботвиньев, рост числа жалоб произошёл в основном с 4 августа по Белгороду. Дело в том, что на тот момент на ремонт ушло девять единиц техники, из-за чего перевозчику пришлось привлекать сторонние машины.
В Старом Осколе и Губкине на дороги также в эти дни выводили по 3-4 автомобиля. Но там за счёт автопарка уплотняли график и вводили новые машиносмены. По словам Ботвиньева, все моменты уже ликвидировали, хотя есть момент по изношенному парку контейнеров.
Гладков доклад принял и высказался о работе ЦЭБа. По мнению главы региона, в первую очередь необходимо обратить внимание на Белгород и Белгородский район. Жалобы оттуда поступают как от людей, так и от чиновников администрации.
Не вижу катастрофы, но проблема там очевидно есть. Хотелось бы через неделю заслушать доклад руководителя ЦЭБа.
Вячеслав Гладков
Губернатор также поручил своему заму Оксане Тарантовой подготовить тепловую карту по обращениям на тему мусора за последние два месяца.