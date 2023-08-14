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Published Сегодня, 06:56

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Гладков поручил обратить внимание на проблемы с мусором в Белгородском районе

Пока катастрофы нет: почему в Белгородском районе жалуются на вывоз мусора?

14 августа 2023, 06:56
Фото: Midjourney

Гладков поручил обратить внимание на проблемы с мусором в Белгородском районе

Во время оперативного совещания с правительством региона губернатор Вячеслав Гладков поинтересовался, почему за неделю выросло число жалоб на несвоевременный вывоз мусора. На вопрос ответил министр ЖКХ Алексей Ботвиньев.
Сюжет
ЦЭБ

Как объяснил Вячеславу Гладкову министр ЖКХ Алексей Ботвиньев, рост числа жалоб произошёл в основном с 4 августа по Белгороду. Дело в том, что на тот момент на ремонт ушло девять единиц техники, из-за чего перевозчику пришлось привлекать сторонние машины.

В Старом Осколе и Губкине на дороги также в эти дни выводили по 3-4 автомобиля. Но там за счёт автопарка уплотняли график и вводили новые машиносмены. По словам Ботвиньева, все моменты уже ликвидировали, хотя есть момент по изношенному парку контейнеров.

Гладков доклад принял и высказался о работе ЦЭБа. По мнению главы региона, в первую очередь необходимо обратить внимание на Белгород и Белгородский район. Жалобы оттуда поступают как от людей, так и от чиновников администрации.

Не вижу катастрофы, но проблема там очевидно есть. Хотелось бы через неделю заслушать доклад руководителя ЦЭБа.
Вячеслав Гладков

Губернатор также поручил своему заму Оксане Тарантовой подготовить тепловую карту по обращениям на тему мусора за последние два месяца.

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#Артем Черненко#ЦЭБ#Мусор#Вывоз мусор#Жалобы#Общество#Губернатор#Белгородская область#Белгородский район#Вячеслав Гладков
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