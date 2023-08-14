Пока катастрофы нет: почему в Белгородском районе жалуются на вывоз мусора?

В Старом Осколе и Губкине на дороги также в эти дни выводили по 3-4 автомобиля. Но там за счёт автопарка уплотняли график и вводили новые машиносмены. По словам Ботвиньева, все моменты уже ликвидировали, хотя есть момент по изношенному парку контейнеров.