Где «Умка» и проездной, а в Белгороде не положено: о льготном проезде для школьников

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
В редакцию Бел.Ру обратился постоянный читатель Максим. Он прислал нам переписку с мэрией Белгорода, в котором обсуждался вопрос о льготном проезде для школьников в общественном транспорте.
Почему в Белгороде нет льготного проезда для школьников в городском общественном пассажирском транспорте вообще, а для студентов всего лишь 18 бесплатных поездок? Чем учащиеся дети Белгорода хуже детей из других городов, в которых неограниченный проезд за символическую плату? 18 льготных поездок это «смех». Этого даже недостаточно чтобы проехать на учёбу и обратно, не говоря уже о проезде в спортивные секции, кружки, библиотеки. Почему дети Белгорода «ущемлены» и не имеют положенной полноценной льготы на проезд в городском общественном пассажирском транспорте?
Максим
На обращение отреагировала мэрия Белгорода, отметив, что существующим законодательством предоставление школьникам льготы на проезд в общественном транспорте не предусмотрены. Власти также добавили, что организован подвоз учащихся «школьными автобусами».
На что Максим отметил, что подвозы не затрагивают всех школьников Белгорода, а в большинстве школ города даже автобусов нет.
Журналисты Бел.Ру решили выяснить, как обстоят дела с льготным проездом для школьников в соседних регионах. К примеру, в Туле есть социальная транспортная карта. Для студентов стоимость составляет 500 рублей, а для школьников на учебный год на один вид транспорта — 200 рублей, а на три вида — 350 рублей.
В Курске для школьников предусмотрена транспортная карта учащегося. Она приобретается один раз и действует в течение трёх лет. Стоимость — 100 рублей. Количество поездок не ограничено.
В Липецке школьникам и студентам из малообеспеченных семей предоставляется ежемесячная денежная выплата на проезд в автомобильном транспорте межмуниципального сообщения. Размер — 300 рублей. Выплата предоставляется школьникам и студентам из малообеспеченных семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в области в расчёте на душу населения.
В Тамбове школьники и студенты из малообеспеченных семей также могут купить льготный проездной. При этом статус малообеспеченных должен быть официально подтверждён. Для этого при покупке проездного нужно предоставить справку из МКУ «Центр предоставления дополнительных мер социальной помощи и работы с отдельными категориями граждан города Тамбова». Стоимость льготного проездного для школьников на автобус сейчас составляет 280 рублей, для студентов — 375 рублей.
В Брянске есть персональные транспортные карты как для школьников, так и для студентов. Стоимость для студентов — 480 руб. и 800 ₽, соответственно на один вид транспорта (троллейбус или автобус) и на два вида транспорта. А для школьников — 430 руб. и 650 ₽ соответственно. Количество поездок по электронному проездному в течение календарного месяца не ограничено.
А в Рязани есть транспортная карта «Умка». С 1 января 2023 года для учащихся в школах Рязани её стоимость составляет 422 рубля, а для школьников из малообеспеченных семей — 176 рублей. А стоимость карты «Студенческая»:
Таким образом, из шести регионов в ЦФО только в Белгороде не предусмотрено никаких льгот для школьников при оплате проезда в общественном транспорте.
Напомним, ранее городские власти рассказали, что право льготного проезда на городских и пригородных маршрутах имеют студенты и аспиранты очной формы обучения, а также студенты с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения, осваивающие образовательные программы среднего профессионального образования или профессионального обучения, программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры.
При этом льгота предоставляется с 1 января по 30 июня и с 1 сентября по 31 декабря. Стоимость льготного проезда составляет 50% от стоимости поездки. Всего в месяц начисляется 18 льготных поездок, если студент проехал больше, проезд он оплачивает в полном объёме. Если за месяц использовать все поездки не удалось, они сгорают.