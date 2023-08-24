Где «Умка» и проездной, а в Белгороде не положено: о льготном проезде для школьников

В Брянске есть персональные транспортные карты как для школьников, так и для студентов. Стоимость для студентов — 480 руб. и 800 ₽, соответственно на один вид транспорта (троллейбус или автобус) и на два вида транспорта. А для школьников — 430 руб. и 650 ₽ соответственно. Количество поездок по электронному проездному в течение календарного месяца не ограничено.