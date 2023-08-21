Льготный проезд в Белгороде: срок действия и кому положен

В мэрии также отметили, что право льготного проезда предоставляется студентам и аспирантам, которые являются гражданами Российской Федерации и обучаются в имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях высшего или профессионального образования, расположенных на территории Белгорода, а также в Белгородском государственном аграрном университете им. В. Я. Горина.