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Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

В Белгороде не планируют вводить льготный проезд для школьников

Льготный проезд в Белгороде: срок действия и кому положен

21 августа 2023, 11:21
Фото: 1MI

В Белгороде не планируют вводить льготный проезд для школьников

Журналисты Бел.Ру решили выяснить, кому из обучающихся положен льготный проезд в областном центре. Также мы узнали, сколько предусмотрено поездок и какие документы необходимы, чтобы воспользоваться льготой.

На официальный запрос Бел.Ру городские власти ответили, что право льготного проезда на городских и пригородных маршрутах имеют:

  • студенты и аспиранты очной формы обучения;
  • студенты с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения, осваивающие образовательные программы среднего профессионального образования или профессионального обучения, программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры.

При этом льгота предоставляется с 1 января по 30 июня и с 1 сентября по 31 декабря.

В мэрии также отметили, что право льготного проезда предоставляется студентам и аспирантам, которые являются гражданами Российской Федерации и обучаются в имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях высшего или профессионального образования, расположенных на территории Белгорода, а также в Белгородском государственном аграрном университете им. В. Я. Горина.

Воспользоваться льготой можно при оплате проезда банковской картой платёжной системы «Мир». Стоимость льготного проезда составляет 50% от стоимости поездки. Всего в месяц начисляется 18 льготных поездок, если студент проехал больше, проезд он оплачивает в полном объёме. А неиспользованные в течение месяца поездки аннулируются первого числа следующего месяца.

Для оформления льготного проезда студентам и аспирантам необходимо иметь:

  • номер электронной (банковской) карты, которой будет оплачиваться льготный проезд;
  • страховой номер индивидуального лицевого счёта, указанный в страховом свидетельстве государственного пенсионного страхования (СНИЛС).

При этом в мэрии Белгорода отметили, что вопрос о введении проездного билета с неограниченным числом поездок или увеличение количества поездок по льготе в настоящий момент не рассматривается.

Также власти добавили, что льготы на проезд учащихся средних образовательных школ, гимназий и лицеев по городским и пригородным маршрутам регулярных перевозок не предусмотрены.

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