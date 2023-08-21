Льготный проезд в Белгороде: срок действия и кому положен

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
На официальный запрос Бел.Ру городские власти ответили, что право льготного проезда на городских и пригородных маршрутах имеют:
При этом льгота предоставляется с 1 января по 30 июня и с 1 сентября по 31 декабря.
В мэрии также отметили, что право льготного проезда предоставляется студентам и аспирантам, которые являются гражданами Российской Федерации и обучаются в имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях высшего или профессионального образования, расположенных на территории Белгорода, а также в Белгородском государственном аграрном университете им. В. Я. Горина.
Воспользоваться льготой можно при оплате проезда банковской картой платёжной системы «Мир». Стоимость льготного проезда составляет 50% от стоимости поездки. Всего в месяц начисляется 18 льготных поездок, если студент проехал больше, проезд он оплачивает в полном объёме. А неиспользованные в течение месяца поездки аннулируются первого числа следующего месяца.
Для оформления льготного проезда студентам и аспирантам необходимо иметь:
При этом в мэрии Белгорода отметили, что вопрос о введении проездного билета с неограниченным числом поездок или увеличение количества поездок по льготе в настоящий момент не рассматривается.
Также власти добавили, что льготы на проезд учащихся средних образовательных школ, гимназий и лицеев по городским и пригородным маршрутам регулярных перевозок не предусмотрены.