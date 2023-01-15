Более 120 тысяч льготников Белгородской области оформили социальный проездной билет

Чтобы зарегистрировать карту, необходимо обратиться в МФЦ. Если обращение поступило до 15 числа текущего месяца, воспользоваться льготным проездом можно будет уже на следующий день. Если же человек обратился после 15 числа, то предоставление льготного проезда начинается с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения.