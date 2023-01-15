Более 120 тысяч льготников Белгородской области оформили социальный проездной билет

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Updated Сегодня, 08:44
В Белгородской области предусмотрена льгота на проезд по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам. Каждый месяц на карту «Мир» зачисляют 200 рублей, которые можно потратить на оплату половины стоимости проезда. При этом остаток неиспользованной суммы можно потратить в последующие месяцы, но не позднее 31 декабря.
Чтобы зарегистрировать карту, необходимо обратиться в МФЦ. Если обращение поступило до 15 числа текущего месяца, воспользоваться льготным проездом можно будет уже на следующий день. Если же человек обратился после 15 числа, то предоставление льготного проезда начинается с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения.
На сегодняшний день в Белгородской области электронный единый социальный проездной билет оформили 121 424 жителя региона.