Гладкова спросили о вводе безлимитного проездного при запуске новой маршрутной сети

Во время прямого эфира 21 сентября Вячеслава Гладкова спросили о вводе безлимитного проездного билета при запуске новой маршрутной сети в Белгороде. Губернатор ответил, что это не представляется возможным.
Белгородец спросил у Гладкова о вводе проездных сроком на месяц или год. По словам главы региона, все поездки рассчитываются транспортной компанией. Он также попросил мужчину сформулировать вопрос в другой форме, чтобы подробнее разобраться в проблеме.
Напомним, новую маршрутную сеть в Белгородской агломерации планируют запустить с 1 января 2023 года. Планируется, что сеть будет беспересадочной. Она также на 80 % будет повторять старую.