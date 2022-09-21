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Гладкова спросили о вводе безлимитного проездного при запуске новой маршрутной сети

21 сентября 16:48
Фото: Bel.ru
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямой линии 21 сентября ответил, что появление безлимитного проездного невозможно.

Во время прямого эфира 21 сентября Вячеслава Гладкова спросили о вводе безлимитного проездного билета при запуске новой маршрутной сети в Белгороде. Губернатор ответил, что это не представляется возможным.

Белгородец спросил у Гладкова о вводе проездных сроком на месяц или год. По словам главы региона, все поездки рассчитываются транспортной компанией. Он также попросил мужчину сформулировать вопрос в другой форме, чтобы подробнее разобраться в проблеме.

Напомним, новую маршрутную сеть в Белгородской агломерации планируют запустить с 1 января 2023 года. Планируется, что сеть будет беспересадочной. Она также на 80 % будет повторять старую.

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#Общество#Новости Белгорода#Губернатор#Белгород#Белгородская область#Белгородский район#Вячеслав Гладков#Общественный транспорт#Автобус#Проездной#Наталья Корявых
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