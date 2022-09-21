Гладкова спросили о вводе безлимитного проездного при запуске новой маршрутной сети

Белгородец спросил у Гладкова о вводе проездных сроком на месяц или год. По словам главы региона, все поездки рассчитываются транспортной компанией. Он также попросил мужчину сформулировать вопрос в другой форме, чтобы подробнее разобраться в проблеме.