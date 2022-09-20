Как сообщил глава региона, от студентов вузов и ссузов поступает много вопросов о том, как оформить льготный проездной билет. Гладков отметил, что учащиеся могут получить необходимую консультацию в деканате вуза, в котором учатся, или в администрации колледжа.
Есть и второй вариант. Можно оставить заявление через региональный портал «Госуслуги» в разделе «Популярные сервисы». Подробнее — в карточках ниже.
Глава региона напомнил, что льготный проезд доступен студентам-очникам, а также студентам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Действовать он будет весь учебный год. Количество поездок и сам размер скидки зависят от решения муниципалитета.