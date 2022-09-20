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Вячеслав Гладков рассказал, как оформить льготный проездной студенту

20 сентября 13:00
Фото: Bel.ru
Инструкцию губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал на своей странице во «ВКонтакте». Льготный проездной могут оформить студенты-очники, а также студенты с ОВЗ.

Как сообщил глава региона, от студентов вузов и ссузов поступает много вопросов о том, как оформить льготный проездной билет. Гладков отметил, что учащиеся могут получить необходимую консультацию в деканате вуза, в котором учатся, или в администрации колледжа.

Есть и второй вариант. Можно оставить заявление через региональный портал «Госуслуги» в разделе «Популярные сервисы». Подробнее — в карточках ниже.

Фото: Страница Вячеслава Гладкова во "ВКонтакте"

Глава региона напомнил, что льготный проезд доступен студентам-очникам, а также студентам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Действовать он будет весь учебный год. Количество поездок и сам размер скидки зависят от решения муниципалитета.

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#Кристина Семенчук#Город#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Проездной#Студенты#Оформление
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