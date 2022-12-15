Ученикам школ на ремонте утвердили компенсацию за проезд, но она им пока не положена

Проблема с подвозом детей возникла в сентябре, когда часть школ закрыли на ремонт. Учеников перевели в другие образовательные учреждения, зачастую расположенные далеко от их мест проживания. Трудности, например, испытали дети из школы № 11 на Крейде. Экс-мэр Антон Иванов признал проблему. Он заявил, что дополнительные школьные автобусы выделили, но водителей для них не нашли.