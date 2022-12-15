Ученикам школ на ремонте утвердили компенсацию за проезд, но она им пока не положена

В мэрии разъяснили порядок получения выплат на проезд для детей, которые учатся в ремонтируемых школах. Размер ежемесячной выплаты составил 840 рублей.
Компенсация положена ученикам школ № 11 (переулок Макаренко, 3), 33 (Сумская, 378) и 45 (проспект Славы, 69). Деньги может получить один из родителей. Отмечается, что выплата не покрывает расходы на такси. Назначают выплату со дня обращения заявителя.
Родителям необходимо написать заявление на получение денег, прикрепить паспорт, свидетельство о рождении ребёнка, банковские реквизиты и копии СНИЛС — собственную и ребёнка. Все эти документы нужно отнести в школу. Родителям перестанут переводить деньги тогда, когда в школе закончится капитальный ремонт.
Вместе с тем в отдельных случаях выплата не предоставляется: когда ребёнок пользуется подвозом школьным автобусом, находится на каникулах или дистанционном обучении. В такие периоды выплаты производятся пропорционально дням очного обучения.
Отметим, что все школы Белгорода находятся на дистанционном обучении до 24 марта 2023 года.
Проблема с подвозом детей возникла в сентябре, когда часть школ закрыли на ремонт. Учеников перевели в другие образовательные учреждения, зачастую расположенные далеко от их мест проживания. Трудности, например, испытали дети из школы № 11 на Крейде. Экс-мэр Антон Иванов признал проблему. Он заявил, что дополнительные школьные автобусы выделили, но водителей для них не нашли.