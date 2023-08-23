Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Встреча Гладкова с шебекинцами

«Просила возместить стоимость шубы»: Гладков — о встрече с пострадавшими шебекинцами

23 августа 2023, 13:52
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Встреча Гладкова с шебекинцами

Гладков встретился с пострадавшими от обстрелов шебекинцами

23 августа глава региона приехал к дому на улице Железнодорожной в Шебекино. По словам Вячеслава Гладкова, одна из местных жительниц высказала ему необычную претензию. Подробности он рассказал по итогам встречи.

В Шебекино 23 августа Вячеслав Гладков встретился с жителями дома № 9 на улице Железнодорожной. Строительные работы здесь начнутся уже завтра.

Губернатор обсудил с шебекинцами порядок контроля за работами, а также поговорил с местными жителями. По словам региона, к нему обратились с необычной претензией.

Одна из жительниц очень эмоционально высказывала претензии по поводу недостаточного, с её слов, объёма поддержки, которая уже была оказана. Просила возместить, например, стоимость шубы. А потом оказалось, что, несмотря на сложную ситуацию, со всей семьей отправляется отдыхать на юг.
Вячеслав Гладков

Есть и другой пример, продолжает губернатор. Пенсионерка из Новой Таволжанки получила поддержку на восстановление имущества. В итоге она ничего не потратила, чтобы сразу после восстановления дома купить необходимые вещи.

Конечно, люди разные, ситуация очень сложная. Но несмотря иногда на неоднозначность позиции пострадавших жителей, понимаем, что они не виноваты, людям просто тяжело, мы хотим помочь и обязательно поможем в меру своих возможностей.
Вячеслав Гладков

По итогам выездной планёрки в Шебекино и Новой Таволжанке также стало известно, что на этой неделе произведут авансовый платёж на восстановление хозпостроек: сараев, гаражей, летних кухонь.

Что касается жилья, строители уже заменили более 22 тыс. кв. м повреждённых оконных блоков и восстановили около 117 тыс. кв. м кровли. Сейчас рабочие приступили к внутренней отделке помещений, отчитался губернатор.

Восстановление домов в Шебекинском горокруге Восстановление домов в Шебекинском горокруге
Восстановление домов в Шебекинском горокруге Восстановление домов в Шебекинском горокруге
Встреча Гладкова с шебекинцами Встреча Гладкова с шебекинцами
Повреждения домов в Шебекинском горокруге Повреждения домов в Шебекинском горокруге
Встреча Гладкова с шебекинцами Встреча Гладкова с шебекинцами
Восстановление домов в Шебекинском горокруге
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Шебекинцам объяснили, почему может возникнуть долг в квитанции по оплате ЖКУ
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородская прокуратура не нашла нарушений в вопросе выплат шебекинцамС шебекинцами, которые обращались за помощью к Путину, встретился глава округаШебекинцы снова пожаловались на восстановление домов
#Общество#Белгородская область#Ремонт#Шебекино#Новая таволжанка#Инна Рогова#Вячеслав Гладков#Восстановление#Шуба#Претензия#Аванс#Шебекинский горокруг#Хозпостройки
Подпишитесь
Белгородэнерго обеспечило электроснабжение нового гимнастического центра «Сирень»
Сегодня, 12:43
Пожары, безнал и турецкие сладости: дорога из Белгорода в Крым через Мариуполь
Сегодня, 14:13
Вместо мешков для обуви — мешки с песком: как школы Белгорода готовятся к 1 сентября
Сегодня, 13:47
Гладков пообещал разобраться с жалобой о торговле местами в очереди для многодетных
Сегодня, 12:23
«Стояли на крыльце, разговаривали. Вот на них и сбросили»: белгородцы — о погибших
Сегодня, 14:41