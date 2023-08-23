«Просила возместить стоимость шубы»: Гладков — о встрече с пострадавшими шебекинцами

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
В Шебекино 23 августа Вячеслав Гладков встретился с жителями дома № 9 на улице Железнодорожной. Строительные работы здесь начнутся уже завтра.
Губернатор обсудил с шебекинцами порядок контроля за работами, а также поговорил с местными жителями. По словам региона, к нему обратились с необычной претензией.
Одна из жительниц очень эмоционально высказывала претензии по поводу недостаточного, с её слов, объёма поддержки, которая уже была оказана. Просила возместить, например, стоимость шубы. А потом оказалось, что, несмотря на сложную ситуацию, со всей семьей отправляется отдыхать на юг.
Вячеслав Гладков
Есть и другой пример, продолжает губернатор. Пенсионерка из Новой Таволжанки получила поддержку на восстановление имущества. В итоге она ничего не потратила, чтобы сразу после восстановления дома купить необходимые вещи.
Конечно, люди разные, ситуация очень сложная. Но несмотря иногда на неоднозначность позиции пострадавших жителей, понимаем, что они не виноваты, людям просто тяжело, мы хотим помочь и обязательно поможем в меру своих возможностей.
Вячеслав Гладков
По итогам выездной планёрки в Шебекино и Новой Таволжанке также стало известно, что на этой неделе произведут авансовый платёж на восстановление хозпостроек: сараев, гаражей, летних кухонь.
Что касается жилья, строители уже заменили более 22 тыс. кв. м повреждённых оконных блоков и восстановили около 117 тыс. кв. м кровли. Сейчас рабочие приступили к внутренней отделке помещений, отчитался губернатор.