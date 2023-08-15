С шебекинцами, которые обращались за помощью к Путину, встретился глава округа

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов сегодня, 15 августа, встретился с жителями улицы Песчаная в Новой Таволжанке, которая больше всего пострадала при обстрелах ВСУ. За всё время на этой улице разрушения получили более 100 домов.
Некоторые неравнодушные жители даже записали видеообращение к президенту России с просьбой переселить их в другое место.
Владимир Жданов решил встретиться с жителями улицы Песчаная и объяснить дальнейший план действий. Так, глава округа сообщил, что к восстановлению домов долгое время не приступали из-за обстрелов и загруженности строительных бригад — они также продолжают восстанавливать дома в Шебекино.
На некоторых объектах начатые работы приостанавливались — подрядчики ожидали поступления авансовых средств, необходимых для закупки стройматериалов. Этот вопрос на сегодняшний день решён на региональном уровне. В ближайшее время объёмы и интенсивность работ будут увеличены — в том числе, и на улицах Заречной и Зелёной. За домами уже закрепили дополнительные подрядные организации, необходимые замеры уже сделаны.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа
Первым делом в полуразрушенных домах закроют тепловой контур, затем приступят к внутренним работам, а после — к восстановлению хозпостроек. Полностью разрушенные дома будут отстраивать заново.
Кроме того, глава пообещал решить вопрос с транспортом: в ближайшее время жители смогут беспрепятственно добираться в центр села и в Шебекино.
Подобные встречи с жителями пообещали проводить каждую неделю, чтобы сразу решать возникшие проблемы.