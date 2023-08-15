С шебекинцами, которые обращались за помощью к Путину, встретился глава округа

Глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов сегодня, 15 августа, встретился с жителями улицы Песчаная в Новой Таволжанке, которая больше всего пострадала при обстрелах ВСУ. За всё время на этой улице разрушения получили более 100 домов.