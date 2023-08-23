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Шебекинцам объяснили, почему может возникнуть долг в квитанции по оплате ЖКУ

Шебекинцам объяснили, почему может возникнуть долг в квитанции по оплате ЖКУ

23 августа 2023, 10:01
Фото: 1MI
Жители Шебекинского горокруга и ряда населённых пунктов приграничья не платили за коммунальные услуги в июне и июле. Какие позиции не начислялись в платёжках, и почему мог образоваться долг, рассказала замминистра области ЖКХ Вероника Новикова.

По данным Новиковой, в июне и июле шебекинцам не начислялись платежи за жилищные услуги, содержание жилья, капитальный ремонт, вывоз мусора, начисления, которые производятся по нормативам потребления, и за отопление.

Сейчас выпустили платёжные документы за август без учёта начислений за июнь и июль. Если в колонке «долг» выставлена сумма, то это может быть задолженность за прошлый период.

Человек, получив квитанцию в мае, по законодательству имеет право оплатить её до 10-го числа следующего месяца. Следовательно, из-за ситуации, которая сложилась в начале июня, человек забыл оплатить. Июнь и июль платежи не начислялись, и задолженность за прошлый период за май могла быть в платёжке в августе.
Вероника Новикова

Напомним, жители Шебекинского горокруга, у которых жильё повреждено, не будут получать квитанции об оплате.

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#Общество#Долг#Жку#Оплата#Кристина Семенчук#Начисления#Квитанция#Шебекинский горокруг
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