Шебекинцам объяснили, почему может возникнуть долг в квитанции по оплате ЖКУ

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
По данным Новиковой, в июне и июле шебекинцам не начислялись платежи за жилищные услуги, содержание жилья, капитальный ремонт, вывоз мусора, начисления, которые производятся по нормативам потребления, и за отопление.
Сейчас выпустили платёжные документы за август без учёта начислений за июнь и июль. Если в колонке «долг» выставлена сумма, то это может быть задолженность за прошлый период.
Человек, получив квитанцию в мае, по законодательству имеет право оплатить её до 10-го числа следующего месяца. Следовательно, из-за ситуации, которая сложилась в начале июня, человек забыл оплатить. Июнь и июль платежи не начислялись, и задолженность за прошлый период за май могла быть в платёжке в августе.
Вероника Новикова
Напомним, жители Шебекинского горокруга, у которых жильё повреждено, не будут получать квитанции об оплате.