Второй обстрел за утро: ещё одно село в Белгородской области атаковали ВСУ

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Published Сегодня, 04:46
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Утром 17 августа под обстрел ВСУ попало сразу два населённых пункта в Белгородской области. В шесть утра со стороны Украины было атаковано село Графовка Краснояружского района, чуть позже, в 07:30, СМС-оповещения об обстреле РСЧС прислали жителям села Терезовка Шебекинского городского округа.
Всех белгородцев, находящихся в этом населённом пункте, попросили спрятаться в укрытия.
Отметим, что за вчерашний день ВСУ также обстреливали Белгородскую область. Атакам подверглись посёлок Прилесье и село Поповка Краснояружского района, а также село Терезовка в Шебекинском городском округе. В селе Поповка был повреждён частный дом, сообщил губернатор. Пострадавших нет.