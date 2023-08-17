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Второй обстрел за утро: ещё одно село в Белгородской области атаковали ВСУ

Второй обстрел за утро: ещё одно село в Белгородской области атаковали ВСУ

17 августа 2023, 04:46
Фото: Bel.ru
На этот раз сообщения об обстреле получили жители села Терезовка.
Сюжет
Обстрел

Утром 17 августа под обстрел ВСУ попало сразу два населённых пункта в Белгородской области. В шесть утра со стороны Украины было атаковано село Графовка Краснояружского района, чуть позже, в 07:30, СМС-оповещения об обстреле РСЧС прислали жителям села Терезовка Шебекинского городского округа.

Всех белгородцев, находящихся в этом населённом пункте, попросили спрятаться в укрытия.

Отметим, что за вчерашний день ВСУ также обстреливали Белгородскую область. Атакам подверглись посёлок Прилесье и село Поповка Краснояружского района, а также село Терезовка в Шебекинском городском округе. В селе Поповка был повреждён частный дом, сообщил губернатор. Пострадавших нет.

Утром под обстрел ВСУ попало белгородское село
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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#РСЧС#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Шебекинский горокруг
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