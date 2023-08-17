Второй обстрел за утро: ещё одно село в Белгородской области атаковали ВСУ

Утром 17 августа под обстрел ВСУ попало сразу два населённых пункта в Белгородской области. В шесть утра со стороны Украины было атаковано село Графовка Краснояружского района, чуть позже, в 07:30, СМС-оповещения об обстреле РСЧС прислали жителям села Терезовка Шебекинского городского округа.