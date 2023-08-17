Утром под обстрел ВСУ попало белгородское село

Сегодня, 17 августа, в 06:47 ВСУ атаковали село Графовка в Краснояружском районе. РСЧС разослали жителям белгородского села предупреждающие об обстреле СМС-оповещения. Всех белгородцев, находящихся в этом населённом пункте, попросили спрятаться в укрытия.