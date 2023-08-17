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Published Сегодня, 04:19

Modified Сегодня, 04:21

Updated Сегодня, 04:21

Утром под обстрел ВСУ попало белгородское село

Утром под обстрел ВСУ попало белгородское село

17 августа 2023, 04:19
Фото: Bel.ru
Жители села Графовка получили СМС-оповещения с предупреждением об обстреле.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 17 августа, в 06:47 ВСУ атаковали село Графовка в Краснояружском районе. РСЧС разослали жителям белгородского села предупреждающие об обстреле СМС-оповещения. Всех белгородцев, находящихся в этом населённом пункте, попросили спрятаться в укрытия.

За вчерашний день обстрелам также подверглись несколько населённых пунктов: посёлок Прилесье и село Поповка Краснояружского района, а также село Терезовка в Шебекинском городском округе.

О последствиях обстрела села Поповка сообщил губернатор: обстрелом ВСУ была пробита кровля в частном доме, посечены фасад и забор. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Сообщить о беспилотниках белгородцы смогут через специальное приложение
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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#РСЧС#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Краснояружский район
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