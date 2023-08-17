Утром под обстрел ВСУ попало белгородское село

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
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Updated Сегодня, 04:21
Сегодня, 17 августа, в 06:47 ВСУ атаковали село Графовка в Краснояружском районе. РСЧС разослали жителям белгородского села предупреждающие об обстреле СМС-оповещения. Всех белгородцев, находящихся в этом населённом пункте, попросили спрятаться в укрытия.
За вчерашний день обстрелам также подверглись несколько населённых пунктов: посёлок Прилесье и село Поповка Краснояружского района, а также село Терезовка в Шебекинском городском округе.
О последствиях обстрела села Поповка сообщил губернатор: обстрелом ВСУ была пробита кровля в частном доме, посечены фасад и забор. Пострадавших среди мирных жителей нет.