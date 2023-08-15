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Published Сегодня, 05:15

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Под обстрел ВСУ попало белгородское село

Под обстрел ВСУ попало белгородское село

15 августа 2023, 05:15
Фото: Bel.ru
Жители села Почаево получили СМС-оповещения с предупреждением об обстреле.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 15 августа, в 08:02 ВСУ атаковали село Почаево в Грайворонском городском округе. Этот обстрел стал первым за сегодняшнее утро.

РСЧС разослали жителям белгородского села предупреждающие об обстреле СМС-оповещения. Всех белгородцев, находящихся в этом населённом пункте, попросили спрятаться в укрытия.

Отметим, что вчера, 14 августа, Белгородская область также подверглась атакам со стороны ВСУ: под обстрел попали село Красный Хутор Белгородского района и сёла Пороз и Сподарюшино Грайворонского округа.

Также вчера система ПВО сбила в Белгородском районе две воздушные цели. По данным губернатора, никто из мирных жителей не пострадал. Однако были зафиксированы разрушения: боеприпас пробил крышу частного жилого дома.

На окраине Белгорода ПВО сбила две воздушные цели
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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#РСЧС#СМС-оповещение#Происшествия#Обстрел#СВО#Белгородская область#Грайворонский горокруг
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