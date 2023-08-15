Под обстрел ВСУ попало белгородское село

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
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Сегодня, 15 августа, в 08:02 ВСУ атаковали село Почаево в Грайворонском городском округе. Этот обстрел стал первым за сегодняшнее утро.
РСЧС разослали жителям белгородского села предупреждающие об обстреле СМС-оповещения. Всех белгородцев, находящихся в этом населённом пункте, попросили спрятаться в укрытия.
Отметим, что вчера, 14 августа, Белгородская область также подверглась атакам со стороны ВСУ: под обстрел попали село Красный Хутор Белгородского района и сёла Пороз и Сподарюшино Грайворонского округа.
Также вчера система ПВО сбила в Белгородском районе две воздушные цели. По данным губернатора, никто из мирных жителей не пострадал. Однако были зафиксированы разрушения: боеприпас пробил крышу частного жилого дома.