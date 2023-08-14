На окраине Белгорода ПВО сбила две воздушные цели

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Днём 14 августа в районе села Пушкарное в Белгородском районе система противовоздушной обороны поразила две цели в небе. Оперативные службы выехали на место взрывов, уточняют информацию о последствиях после приземления обломков на земле.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Разрушений также не было.
Напомним, в воскресенье ПВО сбила над Белгородской областью четыре БПЛА самолётного типа. Один беспилотник попал в дом на улице Есенина в Белгороде. Пострадала десятилетняя девочка.