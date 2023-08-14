Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:20

Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

На окраине Белгорода ПВО сбила две воздушные цели

На окраине Белгорода ПВО сбила две воздушные цели

14 августа 2023, 10:20
Фото: Bel.ru
Около 12:40 жители Белгорода и пригорода услышали два взрыва в небе. Подробности рассказал Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

Днём 14 августа в районе села Пушкарное в Белгородском районе система противовоздушной обороны поразила две цели в небе. Оперативные службы выехали на место взрывов, уточняют информацию о последствиях после приземления обломков на земле.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Разрушений также не было.

Напомним, в воскресенье ПВО сбила над Белгородской областью четыре БПЛА самолётного типа. Один беспилотник попал в дом на улице Есенина в Белгороде. Пострадала десятилетняя девочка.

Стали известны подробности состояния пострадавшей при взрыве в Белгороде девочки
Узнать подробнее
Читайте также:
Стало известно, когда восстановят пострадавший из-за взрыва БПЛА дом в БелгородеГубернатор Гладков назвал официальную причину взрыва в БелгородеВ Белгороде произошёл взрыв в многоэтажном доме
#Евгений Грицков#Взрыв в Белгороде#Пво#Воздушная цель#Пушкарное#Белгородский район#Происшествия#Новости Белгорода
Подпишитесь
С белгородцами проведут родительские собрания по очному обучению в школах и детсадах
Сегодня, 08:40
Два человека пострадали, есть разрушения: последствия ЧП в Белгородской области
Сегодня, 09:30
Стали известны подробности состояния пострадавшей при взрыве в Белгороде девочки
Сегодня, 08:38
В Белгороде вновь громко: очевидцы сообщают о следах в небе
Сегодня, 09:51
«Новые люди» помогают белгородским предпринимателям разработать первые бизнес-проекты
Сегодня, 07:10