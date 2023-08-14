Попыток было две: Минобороны заявило о новых ударах ВСУ по Белгородской области

Накануне из-за атаки украинских беспилотников повреждения получила многоэтажка на улице Есенина в Белгороде. Повредило фасад, пять квартир и 16 припаркованных во дворе автомобилей. На следующий день после происшествия стало известно, что пострадала 10-летняя девочка.