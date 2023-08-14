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Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

ПВО уничтожила беспилотники ВСУ в Белгородской области

Попыток было две: Минобороны заявило о новых ударах ВСУ по Белгородской области

14 августа 2023, 11:27
Фото: Midjourney

ПВО уничтожила беспилотники ВСУ в Белгородской области

В Минобороны РФ сообщили об очередной попытке противника совершить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами. ПВО сбила объекты.
Сюжет
Пво

ВСУ вновь пытались атаковать Белгородскую область дронами. Произошло это 14 августа после полудня.

«14 августа около 12:15 по мск и 12:45 по мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении военного ведомства.

Беспилотники уничтожила российская система ПВО. В результате происшествий никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировали.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков заявил, что две воздушные цели сбили в районе села Пушкарное.

Накануне из-за атаки украинских беспилотников повреждения получила многоэтажка на улице Есенина в Белгороде. Повредило фасад, пять квартир и 16 припаркованных во дворе автомобилей. На следующий день после происшествия стало известно, что пострадала 10-летняя девочка.

Десятилетняя девочка пострадала от атаки беспилотника в Белгороде
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