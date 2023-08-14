Попыток было две: Минобороны заявило о новых ударах ВСУ по Белгородской области

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
ВСУ вновь пытались атаковать Белгородскую область дронами. Произошло это 14 августа после полудня.
«14 августа около 12:15 по мск и 12:45 по мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении военного ведомства.
Беспилотники уничтожила российская система ПВО. В результате происшествий никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировали.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков заявил, что две воздушные цели сбили в районе села Пушкарное.
Накануне из-за атаки украинских беспилотников повреждения получила многоэтажка на улице Есенина в Белгороде. Повредило фасад, пять квартир и 16 припаркованных во дворе автомобилей. На следующий день после происшествия стало известно, что пострадала 10-летняя девочка.