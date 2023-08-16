Белгородским педагогам расскажут, что делать при обстреле, обрушении здания и теракте

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
В Белгородской области до начала нового учебного года педагогов обучат по программе формирования знаний и навыков безопасного поведения в случае возникновения ЧС. До 1 сентября обучение пройдут 13,7 тыс. учителей и воспитателей.
Состоит программа из трёх частей — лекций, отработок практических навыков и итогового тестирования. В первый день практические занятия прошли 336 педагогов Белгорода, Борисовского и Волоконовского районов.
Планируется, что учителя и воспитатели получат практические навыки поведения при возникновении опасностей военного характера, терактах, захвате заложников. С педагогами отработают алгоритм действий при эвакуациях из-за разного рода происшествий, при появлении в здании вооружённого человека.
Кроме того, в программу включён курс по оказанию первой медпомощи. Педагогам расскажут, как накладывать шины, обрабатывать раны, помогать при травмах живота или грудной клетки.
По завершении обучения участники должны получить удостоверения о повышении квалификации.