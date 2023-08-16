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Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Обучение педагогов алгоритмам действий в случае возникновения ЧС

Белгородским педагогам расскажут, что делать при обстреле, обрушении здания и теракте

16 августа 2023, 11:43
Фото: правительство Белгородской области
Обучение педагогов алгоритмам действий в случае возникновения ЧС

Белгородских педагогов обучают правилам поведения при ЧС

Преподавателей в Белгородской области учат правилам поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. К 1 сентября обучат более 13 тыс. педагогов, сообщили в областном правительстве. Учителям предстоит пройти теоретический курс, отработать навыки на практике и написать итоговое тестирование.
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Школы

В Белгородской области до начала нового учебного года педагогов обучат по программе формирования знаний и навыков безопасного поведения в случае возникновения ЧС. До 1 сентября обучение пройдут 13,7 тыс. учителей и воспитателей.

Состоит программа из трёх частей — лекций, отработок практических навыков и итогового тестирования. В первый день практические занятия прошли 336 педагогов Белгорода, Борисовского и Волоконовского районов.

Планируется, что учителя и воспитатели получат практические навыки поведения при возникновении опасностей военного характера, терактах, захвате заложников. С педагогами отработают алгоритм действий при эвакуациях из-за разного рода происшествий, при появлении в здании вооружённого человека.

Кроме того, в программу включён курс по оказанию первой медпомощи. Педагогам расскажут, как накладывать шины, обрабатывать раны, помогать при травмах живота или грудной клетки.

По завершении обучения участники должны получить удостоверения о повышении квалификации.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Борисовский район#Волоконовский район#Школы#Образование#Безопасность#Педагоги#Чс#Знания#Навыки#Теракты#Первая помощь
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