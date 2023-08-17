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Система ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

Система ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

17 августа 2023, 20:12
Фото: Bel.ru
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

Сегодня, 17 августа, вечером в Шебекинском округе было громко. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, громкий звук был связан с работой системы ПВО — в селе Никольское был сбит беспилотник.

В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА над селом Никольское. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Стало известно о новом разрушении в результате обстрела белгородского приграничья
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#Александра Склярова#Беспилотник#Обстрел ВСУ#Система ПВО#Пво#Происшествия#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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