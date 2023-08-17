Система ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

Posted Сегодня, 20:12
Published Сегодня, 20:12
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Updated Сегодня, 20:14
Сегодня, 17 августа, вечером в Шебекинском округе было громко. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, громкий звук был связан с работой системы ПВО — в селе Никольское был сбит беспилотник.
В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА над селом Никольское. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области