Стало известно о новом разрушении в результате обстрела белгородского приграничья

По Журавлёвке выпустили четыре артиллерийских снаряда, с беспилотника сбросили один осколочный боеприпас. Щетиновку обстреляли из артиллерии и гранатомёта — насчитали шесть прилётов. В Нехотеевке противник сбросил с БПЛА два взрывных устройства, был и артобстрел. Пострадавших и разрушений нет.