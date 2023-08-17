Стало известно о новом разрушении в результате обстрела белгородского приграничья

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Атаки ВСУ на Белгородскую область продолжаются. 16 августа под обстрелы попали четыре района региона. Есть разрушения.
По Журавлёвке выпустили четыре артиллерийских снаряда, с беспилотника сбросили один осколочный боеприпас. Щетиновку обстреляли из артиллерии и гранатомёта — насчитали шесть прилётов. В Нехотеевке противник сбросил с БПЛА два взрывных устройства, был и артобстрел. Пострадавших и разрушений нет.
В районе посёлка Дальний сбили беспилотник самолётного типа. Обошлось без последствий.
Противник ударил по Поповке из артиллерии. Зафиксировали пять прилётов. Повреждения получил частный дом — пробило кровлю, посекло фасад и забор. Ещё повредило кровлю хозпостройки. Кроме того, ВСУ обстреляли окраины Прилесья, Графовки и Колотиловки. Никто не пострадал, разрушений в указанных населённых пунктах нет.
В Новой Таволжанке из-за миномётного обстрела в одном доме выбило окна, посекло фасад и кровлю. По Терезовке и Красному тоже ударили из миномётов. Никто не пострадал.