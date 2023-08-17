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Published Сегодня, 09:07

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Два дома пострадали при обстрелах белгородского приграничья

Стало известно о новом разрушении в результате обстрела белгородского приграничья

17 августа 2023, 09:07
Фото: 1MI

Два дома пострадали при обстрелах белгородского приграничья

Под огонь ВСУ накануне попали четыре района Белгородской области. Есть разрушения. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Атаки ВСУ на Белгородскую область продолжаются. 16 августа под обстрелы попали четыре района региона. Есть разрушения.

Белгородский район

По Журавлёвке выпустили четыре артиллерийских снаряда, с беспилотника сбросили один осколочный боеприпас. Щетиновку обстреляли из артиллерии и гранатомёта — насчитали шесть прилётов. В Нехотеевке противник сбросил с БПЛА два взрывных устройства, был и артобстрел. Пострадавших и разрушений нет.

Валуйский горокруг

В районе посёлка Дальний сбили беспилотник самолётного типа. Обошлось без последствий.

Краснояружский район

Противник ударил по Поповке из артиллерии. Зафиксировали пять прилётов. Повреждения получил частный дом — пробило кровлю, посекло фасад и забор. Ещё повредило кровлю хозпостройки. Кроме того, ВСУ обстреляли окраины Прилесья, Графовки и Колотиловки. Никто не пострадал, разрушений в указанных населённых пунктах нет.

Шебекинский горокруг

В Новой Таволжанке из-за миномётного обстрела в одном доме выбило окна, посекло фасад и кровлю. По Терезовке и Красному тоже ударили из миномётов. Никто не пострадал.

Гладков о восстановлении повреждённых обстрелами домов: Проблем с финансированием нет
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