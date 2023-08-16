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Published Сегодня, 07:04

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Под обстрел в Брянской области попали Куршановичи

Школа, ДК и дома пострадали при новом обстреле приграничья

16 августа 2023, 07:04
Фото: Bel.ru

Под обстрел в Брянской области попали Куршановичи

Пострадавших в результате происшествия нет. На месте работают оперативные службы, пишут «Брянские новости».
Сюжет
Обстрел

Под обстрел 16 августа попало брянское село Куршановичи. Пострадавших среди мирных жителей нет, пишет издание со ссылкой на губернатора Александра Богомаза.

Вместе с тем повреждения в результате обстрела получили здания школы и Дома культуры, пять жилых домов. На месте работают оперативные службы.

Накануне Александр Богомаз сообщил о новой попытке украинских диверсантов прорваться в Брянскую область. Произошло это в районе села Курковичи. Атаку отбили военнослужащие ВС РФ и пограничники. Однако без последствий не обошлось. Пострадал работник сельхозпредприятия. Повреждения получили производственные помещения и машина.

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#Инна Рогова#Приграничье#Обстрел ВСУ#Дк#Дома#Здание школы#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Брянская область#Александр Богомаз
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