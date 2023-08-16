Школа, ДК и дома пострадали при новом обстреле приграничья

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Под обстрел 16 августа попало брянское село Куршановичи. Пострадавших среди мирных жителей нет, пишет издание со ссылкой на губернатора Александра Богомаза.
Вместе с тем повреждения в результате обстрела получили здания школы и Дома культуры, пять жилых домов. На месте работают оперативные службы.
Накануне Александр Богомаз сообщил о новой попытке украинских диверсантов прорваться в Брянскую область. Произошло это в районе села Курковичи. Атаку отбили военнослужащие ВС РФ и пограничники. Однако без последствий не обошлось. Пострадал работник сельхозпредприятия. Повреждения получили производственные помещения и машина.