ДРГ снова пыталась проникнуть в приграничье: атаку отбили, но есть последствия

Это не первая атака диверсантов на Брянскую область. В начале марта из-за проникновения ДРГ погибли два человека, пострадал ребёнок. Диверсанты повторили попытку через месяц: тогда прорваться пыталась группа из 20 человек. Противнику нанесли огневое поражение.