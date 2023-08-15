ДРГ снова пыталась проникнуть в приграничье: атаку отбили, но есть последствия

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Украинские диверсанты вновь пытались прорваться в Брянскую область. Произошло это в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа. Прорыв не состоялся благодаря усилиям Вооружённых сил РФ и ПУ ФСБ России по Брянской области, пишет издание со ссылкой на губернатора Александра Богомаза.
Совсем без последствий не обошлось. От обстрела повреждения получили производственные помещения, автомобиль. Погибло одно животное сельхозпредприятия.
Пострадавших среди мирных жителей нет.
Дополнение. В 15:36 Богомаз сообщил об одном пострадавшем — работнике сельхозпредприятия. Раненого госпитализировали.
Это не первая атака диверсантов на Брянскую область. В начале марта из-за проникновения ДРГ погибли два человека, пострадал ребёнок. Диверсанты повторили попытку через месяц: тогда прорваться пыталась группа из 20 человек. Противнику нанесли огневое поражение.