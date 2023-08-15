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ДРГ пыталась прорваться в Брянскую область

ДРГ снова пыталась проникнуть в приграничье: атаку отбили, но есть последствия

15 августа 2023, 11:44
Фото: Bel.ru

ДРГ пыталась прорваться в Брянскую область

Произошло это в районе села Курковичи. Попытку прорыва диверсантов предотвратили военные и пограничники. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть повреждения, сообщают «Брянские новости».
Сюжет
СВО

Украинские диверсанты вновь пытались прорваться в Брянскую область. Произошло это в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа. Прорыв не состоялся благодаря усилиям Вооружённых сил РФ и ПУ ФСБ России по Брянской области, пишет издание со ссылкой на губернатора Александра Богомаза.

Совсем без последствий не обошлось. От обстрела повреждения получили производственные помещения, автомобиль. Погибло одно животное сельхозпредприятия.

Пострадавших среди мирных жителей нет.

Дополнение. В 15:36 Богомаз сообщил об одном пострадавшем — работнике сельхозпредприятия. Раненого госпитализировали.

Это не первая атака диверсантов на Брянскую область. В начале марта из-за проникновения ДРГ погибли два человека, пострадал ребёнок. Диверсанты повторили попытку через месяц: тогда прорваться пыталась группа из 20 человек. Противнику нанесли огневое поражение.

Украинская ДРГ из 20 человек пыталась прорваться в Брянскую область
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#Диверсанты#ДРГ#Сельхозпредприятие#Происшествия#Спецоперация#СВО#Обстрел#Брянская область#Александр Богомаз#Инна Рогова
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