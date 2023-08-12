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Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

В епархии рассказали об обстрелах белгородских храмов украинскими военными

Разрушенные и повреждённые: как в белгородском приграничье обстреливали храмы

12 августа 2023, 14:21
Фото: 1MI

В епархии рассказали об обстрелах белгородских храмов украинскими военными

В Белгородской и Старооскольской епархии рассказали о повреждениях храмов в приграничных районах. Один из них полностью сгорел. Духовенство перевезли подальше от границы. Подробности сообщает РИА «Новости».
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Обстрел

В Белгородской и Старооскольской епархии рассказали, что ВСУ обстреливали храмы в приграничных районах. Некоторые получили повреждения, один сгорел практически полностью.

Духовенство распределили по городским храмам. Последние пострадали как в Шебекино, так и в Новой Таволжанке, Муроме, Дмитриевки. Все эти сёла находятся в Шебекинском горокруге.

Несколько храмов вдоль границы разрушены или повреждены. Их собираются восстанавливать, как наладится ситуация.

«В Дмитриевке разрушен и сгорел храм. Остатки храма ещё были старинные, деревянные — сгорели полностью. В Таволжанке сильно поврежден храм. Повреждён храм в Шебекино осколками тогда, когда Шебекино „кошмарили““, — сообщили в пресс-службе епархии.

Что до Мурома, то само село в принципе отселено, а храм там кирпичный. Чтобы его разрушить, нужно постараться, пишет издание.

В селе Зимовенька находится Вознесенский женский монастырь. Его не обстреливали. Сёстры из монастыря остаются на месте при монастырском хозяйстве.

Пострадали храмы не только под Шебекино, но и в Грайворонском округе. В Валуйках центральный храм пострадал ещё около полугода назад. Тогда неподалёку прилетел снаряд.

Почти 60 храмов в белгородском приграничье пострадали от обстрелов ВСУ
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Грайворонский горокруг#Валуйский горокруг#Обстрел#Религия#Приграничье#Белгородская епархия#ВСУ
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