Разрушенные и повреждённые: как в белгородском приграничье обстреливали храмы

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
В Белгородской и Старооскольской епархии рассказали, что ВСУ обстреливали храмы в приграничных районах. Некоторые получили повреждения, один сгорел практически полностью.
Духовенство распределили по городским храмам. Последние пострадали как в Шебекино, так и в Новой Таволжанке, Муроме, Дмитриевки. Все эти сёла находятся в Шебекинском горокруге.
Несколько храмов вдоль границы разрушены или повреждены. Их собираются восстанавливать, как наладится ситуация.
«В Дмитриевке разрушен и сгорел храм. Остатки храма ещё были старинные, деревянные — сгорели полностью. В Таволжанке сильно поврежден храм. Повреждён храм в Шебекино осколками тогда, когда Шебекино „кошмарили““, — сообщили в пресс-службе епархии.
Что до Мурома, то само село в принципе отселено, а храм там кирпичный. Чтобы его разрушить, нужно постараться, пишет издание.
В селе Зимовенька находится Вознесенский женский монастырь. Его не обстреливали. Сёстры из монастыря остаются на месте при монастырском хозяйстве.
Пострадали храмы не только под Шебекино, но и в Грайворонском округе. В Валуйках центральный храм пострадал ещё около полугода назад. Тогда неподалёку прилетел снаряд.