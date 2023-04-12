ВСУ разбомбили храм в Журавлёвке на границе Белгородской области

Сильно пострадал во время одной из атак со стороны Украины храм Архангела Михаила в Журавлёвке Белгородского района. Ему не так повезло, как ранее храму Святой Троицы в Муроме Шебекинского округа. Здание попало под миномётный обстрел, но уцелело — методы строительства XIX века с полуметровыми стенами дали о себе знать.