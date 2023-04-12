ВСУ разбомбили храм в Журавлёвке на границе Белгородской области

Posted Сегодня, 18:06
Published Сегодня, 18:06
Modified Сегодня, 18:09
Updated Сегодня, 18:09
Сильно пострадал во время одной из атак со стороны Украины храм Архангела Михаила в Журавлёвке Белгородского района. Ему не так повезло, как ранее храму Святой Троицы в Муроме Шебекинского округа. Здание попало под миномётный обстрел, но уцелело — методы строительства XIX века с полуметровыми стенами дали о себе знать.
Так, рассказал владыка Иоанн о судьбе храма в Журавлёвке, когда объяснял организацию пасхальных богослужений в приграничных церквях.
В некоторых вообще богослужения не будут совершаться, например, в храме Архангела Михаила в Журавлёвке. Его разбомбили просто — крышу снесло.
митрополит Иоанн
Напомним, что в Журавлёвке уже около года действует режим ЧС. Жителей села давно эвакуировали и переселили. Сейчас они активно получают новое жильё взамен того, которое осталось на границе.