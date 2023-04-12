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ВСУ разбомбили храм в Журавлёвке на границе Белгородской области

12 апреля 2023, 18:06
Фото: 1MI
Ему снесли крышу. О последствиях одного из обстрелов для церкви рассказал митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн во время прямого эфира на «Мире Белогорья».
Сюжет
СВО

Сильно пострадал во время одной из атак со стороны Украины храм Архангела Михаила в Журавлёвке Белгородского района. Ему не так повезло, как ранее храму Святой Троицы в Муроме Шебекинского округа. Здание попало под миномётный обстрел, но уцелело — методы строительства XIX века с полуметровыми стенами дали о себе знать.

Так, рассказал владыка Иоанн о судьбе храма в Журавлёвке, когда объяснял организацию пасхальных богослужений в приграничных церквях.

В некоторых вообще богослужения не будут совершаться, например, в храме Архангела Михаила в Журавлёвке. Его разбомбили просто — крышу снесло.
митрополит Иоанн

Напомним, что в Журавлёвке уже около года действует режим ЧС. Жителей села давно эвакуировали и переселили. Сейчас они активно получают новое жильё взамен того, которое осталось на границе.

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#Приграничье#Обстрел ВСУ#Журавлёвка#Белгородский район#Иоанн#Религия#Храм#СВО#Алина Харина
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