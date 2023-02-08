При миномётном обстреле под Белгородом уцелел возведённый в XIX веке храм

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
У Белгородской области с Украиной 540 км общей границы. В 20-километровой зоне, которая наиболее часто и сильно обстреливается украинскими войсками, находятся 58 храмов. Часть из них разрушена полностью, их нужно восстанавливать, рассказал Иоанн.
Один из них — храм архангела Михаила в Журавлёвке Белгородского района: в него попали два снаряда, снесло крышу. Один из взрывов прогремел рядом с иконостасом, но все иконы остались целы. Сам храм нужно возводить заново, а иконы из него перевезли в новый храм Песчанской иконы Божией Матери в Таврово, строительство которого уже завершается.
Храм Святой Троицы в Муроме Шебекинского округа обстреляли из миномётов, но он уцелел, так как очень старый — это постройка XIX века со стенами толщиной 1,5 метра. Но следы от обстрелов на фасаде видны.
По словам митрополита, в приграничных сёлах сильно сократилось число прихожан, где-то — до 80%. Но люди продолжают ходить в храмы, так как для многих это единственная поддержка и опора в неспокойной обстановке. Вечерние службы в приграничных храмах отменили, чтобы светящиеся окна не служили ориентиром для ВСУ.
С начала спецоперации Белгородская и Старооскольская епархия приняла с Украины 40 священников с семьями, но многие из них распределились по епархиям других регионов. Как рассказал митрополит, украинские власти обвиняли их в госизмене за то, что они раздавали у храмов гуманитарную помощь из России.
Задача священника — нести служение примирения: примирить человека с Богом, человека с человеком, и человека внутри себя. Эту задачу сейчас мы исполняем.
Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский
В Белгороде одним из центров, аккумулирующих помощь для беженцев, является сестричество при Марфо-Мариинской обители. С начала спецоперации помощь там получили около 35 тысяч человек, начиная от продуктов и заканчивая одеждой.
Также сестричество участвует в отправке помощи в зону СВО. Прихожане активно вяжут носки, перчатки, шарфы и шапки российским военным. Епархия передаёт вещи чаще всего в условиях густого тумана, чтобы волонтёров не увидели снайперы и квадрокоптеры.
Когда солдат прижимает эти носки или перчатки, связанные бабушкой, очень трогательно на это смотреть. Суровые глаза вдруг преображаются, и появляется что-то тёплое. Видимо, вспоминает родной дом, семью.
Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский
Помимо гуманитарной помощи, белгородские священники причащают военных и совершают службы в зоне боевых действий, а группа батюшек-близнецов [дуэт «БраТцы» — прим. ред.] постоянно даёт концерты на передовой, морально поддерживая солдат.
Напомним, в сентябре 2022 года православный дуэт «БраТцы» сыграл на шоу Андрея Малахова «Песни от всей души». Отец Вадим сейчас — настоятель храма в честь Казанской иконы Божией Матери в Вязовом Краснояружского района. Его брат Константин — настоятель Воскресенского храма в Октябрьском Белгородского района.