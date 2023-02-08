При миномётном обстреле под Белгородом уцелел возведённый в XIX веке храм

Один из них — храм архангела Михаила в Журавлёвке Белгородского района: в него попали два снаряда, снесло крышу. Один из взрывов прогремел рядом с иконостасом, но все иконы остались целы. Сам храм нужно возводить заново, а иконы из него перевезли в новый храм Песчанской иконы Божией Матери в Таврово, строительство которого уже завершается.