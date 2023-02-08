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Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

При миномётном обстреле под Белгородом уцелел возведённый в XIX веке храм

8 февраля 2023, 12:24
Фото: 1MI

В зону обстрелов на границе Белгородской области попали 58 храмов

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн в интервью РИА «Новости» рассказал о потерях епархии из-за спецоперации, об украинских священниках, принятых на службу в регионе, а также о помощи военным на передовой.
Сюжет
СВО

О разрушенных храмах

У Белгородской области с Украиной 540 км общей границы. В 20-километровой зоне, которая наиболее часто и сильно обстреливается украинскими войсками, находятся 58 храмов. Часть из них разрушена полностью, их нужно восстанавливать, рассказал Иоанн.

Один из них — храм архангела Михаила в Журавлёвке Белгородского района: в него попали два снаряда, снесло крышу. Один из взрывов прогремел рядом с иконостасом, но все иконы остались целы. Сам храм нужно возводить заново, а иконы из него перевезли в новый храм Песчанской иконы Божией Матери в Таврово, строительство которого уже завершается.

Храм Святой Троицы в Муроме Шебекинского округа обстреляли из миномётов, но он уцелел, так как очень старый — это постройка XIX века со стенами толщиной 1,5 метра. Но следы от обстрелов на фасаде видны.

По словам митрополита, в приграничных сёлах сильно сократилось число прихожан, где-то — до 80%. Но люди продолжают ходить в храмы, так как для многих это единственная поддержка и опора в неспокойной обстановке. Вечерние службы в приграничных храмах отменили, чтобы светящиеся окна не служили ориентиром для ВСУ.

Священники с Украины

С начала спецоперации Белгородская и Старооскольская епархия приняла с Украины 40 священников с семьями, но многие из них распределились по епархиям других регионов. Как рассказал митрополит, украинские власти обвиняли их в госизмене за то, что они раздавали у храмов гуманитарную помощь из России.

Задача священника — нести служение примирения: примирить человека с Богом, человека с человеком, и человека внутри себя. Эту задачу сейчас мы исполняем.
Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский

Помощь военным и беженцам

В Белгороде одним из центров, аккумулирующих помощь для беженцев, является сестричество при Марфо-Мариинской обители. С начала спецоперации помощь там получили около 35 тысяч человек, начиная от продуктов и заканчивая одеждой.

Также сестричество участвует в отправке помощи в зону СВО. Прихожане активно вяжут носки, перчатки, шарфы и шапки российским военным. Епархия передаёт вещи чаще всего в условиях густого тумана, чтобы волонтёров не увидели снайперы и квадрокоптеры.

Когда солдат прижимает эти носки или перчатки, связанные бабушкой, очень трогательно на это смотреть. Суровые глаза вдруг преображаются, и появляется что-то тёплое. Видимо, вспоминает родной дом, семью.
Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский

Помимо гуманитарной помощи, белгородские священники причащают военных и совершают службы в зоне боевых действий, а группа батюшек-близнецов [дуэт «БраТцы» — прим. ред.] постоянно даёт концерты на передовой, морально поддерживая солдат.

Напомним, в сентябре 2022 года православный дуэт «БраТцы» сыграл на шоу Андрея Малахова «Песни от всей души». Отец Вадим сейчас — настоятель храма в честь Казанской иконы Божией Матери в Вязовом Краснояружского района. Его брат Константин — настоятель Воскресенского храма в Октябрьском Белгородского района.

Православный дуэт «БраТцы» из Белгородской области сыграл на шоу Андрея Малахова
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