Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Изображение материала

Более 300 белгородских предприятий находится в собственности украинских граждан

4 августа 2023, 11:14
Фото: 1MI
Организации в основном промышляют оптовой торговлей и розничными продажами, производством еды, металлических изделий. Из общего числа девять юрлиц находится в процессе ликвидации, сообщает Go31.
Сюжет
Бизнес

По состоянию на июль 2023 года в Белгородской области зарегистрировано 346 предприятий, учредители которых — граждане Украины, узнали журналисты Go31. Занимаются организации разными направлениями деятельности, но в основном оптовой торговлей, производством еды, металлических изделий, розничными продажами.

Девять юрлиц на данный момент в процессе ликвидации бизнеса: восемь из них проходят конкурсное производство, а одно предприятие добровольно решило прекратить деятельность.

17 предприятий исключат из единого реестра юрлиц из-за недостоверных данных, одно юрлицо пройдёт процедуру присоединения к другой организации.

На днях стало известно, что российские активы украинского миллиардера Рината Ахметова арестовали по ходатайству СК РФ, в том числе в Белгороде. Следствие считает, что олигарх помогал отрядам националистов в Донбассе.

Ранее сообщалось, что на территории Белгородской области ведёт свою деятельность 41 компания, чьи владельцы или совладельцы являются гражданами Украины.

В Белгороде арестовали активы украинского миллиардера Ахметова
Узнать подробнее
Читайте также:
Компания по торговле ручными инструментами с украинскими владельцами ушла в убытокБелгородский завод с украинским владельцем отчитался об убытках
Компании с украинскими владельцами: кто пережил 2022 год, а кто обанкротился
Узнать подробнее
#Таисия Некрасова#Бизнес#Юрлица#Экономика#Белгородская область#Украина#Предприятие#Учредитель
Подпишитесь
Пострадали дома, загорелось поле: итоги обстрелов Белгородской области за день
Сегодня, 09:19
Правда ли, что чеченцы из «Ахмата» выселили белгородку из её дома в Дубовом?
Сегодня, 09:54
Переезд — маленькая смерть: стоит ли белгородцам уезжать подальше от границы?
Сегодня, 10:12
Салют в честь Дня города белгородцы увидят только на праздничной подсветке телебашни
Сегодня, 09:03
Сданный не в срок быстровозводимый медцентр заинтересовал белгородскую прокуратуру
Сегодня, 07:04