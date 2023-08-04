Более 300 белгородских предприятий находится в собственности украинских граждан

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
По состоянию на июль 2023 года в Белгородской области зарегистрировано 346 предприятий, учредители которых — граждане Украины, узнали журналисты Go31. Занимаются организации разными направлениями деятельности, но в основном оптовой торговлей, производством еды, металлических изделий, розничными продажами.
Девять юрлиц на данный момент в процессе ликвидации бизнеса: восемь из них проходят конкурсное производство, а одно предприятие добровольно решило прекратить деятельность.
17 предприятий исключат из единого реестра юрлиц из-за недостоверных данных, одно юрлицо пройдёт процедуру присоединения к другой организации.
На днях стало известно, что российские активы украинского миллиардера Рината Ахметова арестовали по ходатайству СК РФ, в том числе в Белгороде. Следствие считает, что олигарх помогал отрядам националистов в Донбассе.
Ранее сообщалось, что на территории Белгородской области ведёт свою деятельность 41 компания, чьи владельцы или совладельцы являются гражданами Украины.