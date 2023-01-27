Белгородский завод с украинским владельцем отчитался об убытках

По итогам 2022 года убыток завода составил 88 тысяч рублей. При этом выручка от продажи достигла 22,1 млн рублей, а чистые активы — 7,7 млн рублей. А по итогам 2021 года убыток предприятия достиг более 10,2 млн рублей.