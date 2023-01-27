Белгородский завод с украинским владельцем отчитался об убытках

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», завод «Агросельмаш» работает в Строителе с 2004 года и занимается производством машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства. Его владельцем является гражданин Украины Игорь Уваров.
По итогам 2022 года убыток завода составил 88 тысяч рублей. При этом выручка от продажи достигла 22,1 млн рублей, а чистые активы — 7,7 млн рублей. А по итогам 2021 года убыток предприятия достиг более 10,2 млн рублей.
Также в 2022 году фирма выступала в качества ответчика по семи судебным делам на общую сумму 53 млн рублей.
Напомним, ранее мы писали о том, какие компании, у которых владельцы или совладельцы являются гражданами Украины, не смогли пережить 2022 год.