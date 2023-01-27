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Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Белгородский завод с украинским владельцем отчитался об убытках

27 января 2023, 13:26
Фото: 1MI
Речь идёт о заводе «Агросельмаш», который находится в Яковлевском горокруге. На протяжении последних двух лет предприятие отчитывается об убытках.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», завод «Агросельмаш» работает в Строителе с 2004 года и занимается производством машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства. Его владельцем является гражданин Украины Игорь Уваров.

По итогам 2022 года убыток завода составил 88 тысяч рублей. При этом выручка от продажи достигла 22,1 млн рублей, а чистые активы — 7,7 млн рублей. А по итогам 2021 года убыток предприятия достиг более 10,2 млн рублей.

Также в 2022 году фирма выступала в качества ответчика по семи судебным делам на общую сумму 53 млн рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, какие компании, у которых владельцы или совладельцы являются гражданами Украины, не смогли пережить 2022 год.

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#Кристина Семенчук#Убыток#Завод#Граждане украины#Экономика#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Яковлевский горокруг
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