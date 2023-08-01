В Белгороде арестовали активы украинского миллиардера Ахметова

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Российские активы украинского миллиардера Рината Ахметова арестовали по ходатайству СКР. Басманный суд Москвы в рамках уголовного дела наложил арест на все российские активы бизнесмена, в том числе белгородское ООО «Белгородметаллоснаб».
По данным издания, суд наложил арест на десятки объектов недвижимости в Севастополе и Белгороде. Отметим, что «Белгородметаллоснаб» зарегистрирован в Белгороде и входит в ООО «Метинвест Евразия». В итоге арестованы несколько автомобилей и десятки миллионов рублей.
Компания «Метинвест Евразия» в свою очередь зарегистрирована в Москве, а учредителем является «Метинвест Б. В.». Организация входит в группу компаний SCM Holdings Limited. 100% акций принадлежат Ахметову, уточняет ТАСС.
Следствие уверено, что структуры миллиардера финансировали терроризм, в том числе за счёт средств, поступавших из России. Речь, в частности, о нацбатальоне «Азов»*.
Как указано на сайте rusprofile, ООО «Белгородметаллоснаб» зарегистрировано в Белгороде в 2018 году. Занимается организация деятельностью по складированию и хранению.
*признан в России террористической организацией и запрещён.