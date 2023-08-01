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В Белгороде арестовали активы украинского миллиардера Ахметова

1 августа 2023, 07:26
Фото: 1MI
Российские активы украинского миллиардера Рината Ахметова арестовали по ходатайству СКР. Следствие считает, что олигарх помогал отрядам националистов в Донбассе, сообщает «Коммерсант».

Российские активы украинского миллиардера Рината Ахметова арестовали по ходатайству СКР. Басманный суд Москвы в рамках уголовного дела наложил арест на все российские активы бизнесмена, в том числе белгородское ООО «Белгородметаллоснаб».

По данным издания, суд наложил арест на десятки объектов недвижимости в Севастополе и Белгороде. Отметим, что «Белгородметаллоснаб» зарегистрирован в Белгороде и входит в ООО «Метинвест Евразия». В итоге арестованы несколько автомобилей и десятки миллионов рублей.

Компания «Метинвест Евразия» в свою очередь зарегистрирована в Москве, а учредителем является «Метинвест Б. В.». Организация входит в группу компаний SCM Holdings Limited. 100% акций принадлежат Ахметову, уточняет ТАСС.

Следствие уверено, что структуры миллиардера финансировали терроризм, в том числе за счёт средств, поступавших из России. Речь, в частности, о нацбатальоне «Азов»*.

Как указано на сайте rusprofile, ООО «Белгородметаллоснаб» зарегистрировано в Белгороде в 2018 году. Занимается организация деятельностью по складированию и хранению.

*признан в России террористической организацией и запрещён.

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#Наталья Корявых#Белгород#Ринат Ахметов#Уголовное дело#Арест#СКР#Терроризм#Спонсирование#Активы#ВСУ#Общество
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