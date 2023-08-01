В Белгороде арестовали активы украинского миллиардера Ахметова

По данным издания, суд наложил арест на десятки объектов недвижимости в Севастополе и Белгороде. Отметим, что «Белгородметаллоснаб» зарегистрирован в Белгороде и входит в ООО «Метинвест Евразия». В итоге арестованы несколько автомобилей и десятки миллионов рублей.