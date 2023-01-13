Компании с украинскими владельцами: кто пережил 2022 год, а кто обанкротился

Не смогла пережить 2022 год и фирма «Электромонтажный поезд 707». Она работала в Белгороде с 2009 года и занималась арендой и лизингом строительных машин и оборудования. Руководитель и совладелец — Татьяна Безпалая (гражданка Украины). Ещё 50% доли в УК принадлежит Александру Безпалому, также гражданину Украины. По итогам 2021 года чистая прибыль фирмы составила 17,7 млн рублей. В июне 2022 года в отношении юрлица в деле о банкротстве ввели наблюдение.