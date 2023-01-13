Компании с украинскими владельцами: кто пережил 2022 год, а кто обанкротился

Posted Сегодня, 15:00
Published Сегодня, 15:00
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2022 года на территории Белгородской области стало меньше предприятий, владельцами или совладельцами которых являются граждане Украины. К примеру, речь идёт о фирме «Бизнес Фуд Сфера». Компания работала в Белгороде с 2017 года и занималась оптовой торговлей прочими пищевыми продуктами. Руководитель — Сергей Рыбин. В апреле 2022 года организацию признали банкротом и открыли конкурсное производство. Принадлежит компания гражданам Украины — Виталию Туру, Евгению Балановскому и Кириллу Путилову.
В стадии ликвидации находится компания «Голден Тайл Восток». Фирма работала в Белгороде с 2008 года и занималась оптовой торговлей прочими строительными материалами и изделиями. Руководитель — Надежда Алборова. Головная компания — керамическая группа «Голден Тайл» из Киева. По итогам 2022 года убыток предприятия составил 32 млн рублей.
Также решение о предстоящем исключении юрлица из ЕГРЮЛ из-за недостоверных сведений приняли в 2022 году в отношении компании «Строймонтаж-М». Фирма зарегистрирована в Старом Осколе с 2017 года и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель — Олег Козлюк (гражданин Украины). Ему принадлежит 9,09% доли в УК компании.
Не смогла пережить 2022 год и фирма «Электромонтажный поезд 707». Она работала в Белгороде с 2009 года и занималась арендой и лизингом строительных машин и оборудования. Руководитель и совладелец — Татьяна Безпалая (гражданка Украины). Ещё 50% доли в УК принадлежит Александру Безпалому, также гражданину Украины. По итогам 2021 года чистая прибыль фирмы составила 17,7 млн рублей. В июне 2022 года в отношении юрлица в деле о банкротстве ввели наблюдение.
Ранее, в 2019 году, банкротом признали компанию «АВК», которая работала в Белгороде с 2006 года и занималась хранением и складированием прочих грузов. Руководитель — Юрий Филин, а головная компания — «АВК» из Мариуполя, Донецкая область.
Также в 2019 году банкротом признали фирму «Строительно-монтажное предприятие 707». Компания была зарегистрирована в Белгороде с 2008 года и занималась ремонтом машин и оборудования. Совладельцем (51% доли в УК) и бенефициаром организации являлся Пётр Барабаш — гражданин Украины.
Кроме вышеуказанных компаний в Белгородской области работает ещё 41 организация, владельцами или совладельцами которых являются граждане Украины. Одно из самых крупных - Колхоз им. Горина. Предприятие работает в Белгородском районе с 1994 года и занимается разведением свиней. Руководитель — Роман Перунов. По итогам 2021 года чистая прибыль компании составила 466 млн рублей. Среди членов СПК два гражданина Украины — Владимир Товстяк (бывший руководитель колхоза) и Тамара Товстяк.
Ещё одна фирма, которая принадлежит гражданину Украины, работает в Белгороде с 2017 года. Речь идёт о компании «Сена», которая занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель и владелец — Евгений Семенишин. По итогам 2021 года чистая прибыль организации составила 44,4 млн рублей.
По-прежнему с 2019 года в Белгородском районе работает компания «Разуменское». Предприятие занимается разведением молочного крупного рогатого скота и производством сырого молока. Руководитель — Олег Толстиков, а бенефициар — Евгений Ирхин. По итогам 2021 года чистая прибыль организации составила 42 млн рублей. 0,74% доли в УК принадлежит гражданке Украины Елене Змерзлой.
Украинские владельцы и у компании «Ди-Стар Центр», которая работает в Дубовом с 2006 года. Фирма занимается оптовой торговлей ручными инструментами и за 2021 год получила чистую прибыль в размере 30 млн рублей. Руководитель — Татьяна Тищенко. Головная компания — «Ди-Стар» (Полтава).
Работает с 2014 года в Белгородском районе компания «Конфектум» по производству какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Руководитель — Ирина Цапенко, а бенефициар — Вадим Гуляев. За 2021 год предприятие получило чистую прибыль в размере 25,1 млн рублей. 65% доли в УК организации принадлежит гражданину России Вадиму Гуляеву, а ещё 35% — гражданину Украины Владимиру Чумаку.
Продолжает свою деятельность фабрика креплений «Квадо», которая зарегистрирована в Шебекино с 2014 года. Отрасль — ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии. Руководитель — Юлия Шевлякова. Чистая прибыль компании за 2021 год составила 22,4 млн рублей. 49,9% доли в УК компании принадлежит гражданину Украины Геннадию Крикуну.
Как и ранее оптовой неспециализированной торговлей продолжает заниматься компания «Союзэнерго». Фирма работает в Белгороде с 2012 года. Руководитель — Виктор Худолий. Он же является совладельцем компании (30% доли в УК) и гражданином Украины.
Владелец - гражданин Украины и у компании «Техо», которая зарегистрирована в Белгороде с 2014 года и занимается оптовой торговлей прочими машинами и оборудованием. Руководитель — Наталья Никитенко, а бенефициар — Александр Осецкий. Он же является владельцем компании. По итогам 2021 года чистая прибыль фирмы составила 17,9 млн рублей.
Ещё одна фирма, которая принадлежит гражданину Украины, — «Универсист». Предприятие работает в Дубовом с 2013 года и занимается оптовой торговлей водопроводным и отопительным оборудованием, а также санитарно-технической арматурой. Генеральный директор — Андрей Гоппа, а бенефициар и владелец — Сергей Халин. По итогам 2021 года чистая прибыль компании составила 9,5 млн рублей.