Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Изображение материала

Белгородец пытался дать крупную взятку чиновнику и получил условный срок со штрафом

27 июля 2023, 14:18
Фото: Midjourney
Преступную деятельность жителя Старого Оскола пресекли сотрудники УФСБ. Его уже осудили. За покушение на дачу крупной взятки он отделался условным сроком.
Сюжет
Взятка

Житель Старого Оскола пытался дать крупную взятку сотруднику местной администрации. Действия нарушителя пресекла ФСБ.

Как удалось выяснить в ходе оперативно-разыскных мероприятий, староосколец хотел дать взятку заместителю начальника одного из департаментов администрации Старооскольского горокруга. Взамен фигурант хотел беспрепятственную победу при проведении закупочного конкурса по завышенным ценам в интересах юрлица.

В итоге против должностного лица возбудили уголовное дело за покушение на дачу взятки в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Старооскольца признали виновным.

Сам осуждённый сотрудничал со следствием и признал свою вину, поэтому получил четыре года условно с аналогичным испытательным сроком. Ему также придётся заплатить 600 тыс. рублей штрафа.

Приговор вступил в законную силу.

Экс-замгубернатора Полежаева подозревают в получении взятки иномарками на 17 млн
Узнать подробнее
Читайте также:
Экс-глава Белгородского района Попков не смог обжаловать приговор за взяткуВоронежец получил условный срок за попытку дать взятку чиновнику в Старом ОсколеВоронежец пойдёт под суд за попытку дать крупную взятку белгородскому чиновнику
#Наталья Корявых#Белгородская область#Старый Оскол#Взятка#Чиновник#ФСБ#Уголовное дело#Приговор#Штраф#Условный срок#Департамент#Победа#Происшествия#Новости Старого Оскола
Подпишитесь
Недорогое жильё и грязное море: белгородцы назвали плюсы и минусы отдыха в Джубге
Сегодня, 12:13
В Белгородской области определили главу горокруга
Сегодня, 14:35
«Даже в „Сочи Парке“ дешевле»: белгородцев удивили цены в новом парке аттракционов
Сегодня, 13:24
Белгород затопило сильным ливнем с градом
Сегодня, 16:50
«В Белгороде ненастье»: мэр рассказал о последствиях непогоды
Сегодня, 17:40
Замгубернатора Медведева о возвращении из ПВР: Жизнь в Шебекино налаживается
Сегодня, 14:11