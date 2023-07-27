Белгородец пытался дать крупную взятку чиновнику и получил условный срок со штрафом

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Житель Старого Оскола пытался дать крупную взятку сотруднику местной администрации. Действия нарушителя пресекла ФСБ.
Как удалось выяснить в ходе оперативно-разыскных мероприятий, староосколец хотел дать взятку заместителю начальника одного из департаментов администрации Старооскольского горокруга. Взамен фигурант хотел беспрепятственную победу при проведении закупочного конкурса по завышенным ценам в интересах юрлица.
В итоге против должностного лица возбудили уголовное дело за покушение на дачу взятки в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Старооскольца признали виновным.
Сам осуждённый сотрудничал со следствием и признал свою вину, поэтому получил четыре года условно с аналогичным испытательным сроком. Ему также придётся заплатить 600 тыс. рублей штрафа.
Приговор вступил в законную силу.