Воронежец пойдёт под суд за попытку дать крупную взятку белгородскому чиновнику

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
В апреле 2023 года в бюджет департамента имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского округа добавили более 35 млн рулей на покупку жилья для детей-сирот и семей с детьми-инвалидами. Был объявлен аукцион.
Следствие установило, что житель Воронежской области попытался дать 200 тыс. рублей чиновнику администрации, чтобы победить в торгах. В момент передачи денег его задержали сотрудники УФСБ России по Белгородской области.
В настоящий момент вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Белгородской области расследование уголовного дела по статье «Покушение на дачу взятки, совершённое в крупном размере» (ч. 3 ст. 30, п. п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) завершили. Следователи собрали достаточную доказательную базу.
Уголовное дело направлено в суд.