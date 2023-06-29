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Воронежец пойдёт под суд за попытку дать крупную взятку белгородскому чиновнику

29 июня 2023, 07:28
Фото: 1MI
Житель Воронежской области попытался купить победу на торгах в Старом Осколе. Подробности расследования уголовного дела сообщили в СУ СК и УФСБ по Белгородской области.

В апреле 2023 года в бюджет департамента имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского округа добавили более 35 млн рулей на покупку жилья для детей-сирот и семей с детьми-инвалидами. Был объявлен аукцион.

Следствие установило, что житель Воронежской области попытался дать 200 тыс. рублей чиновнику администрации, чтобы победить в торгах. В момент передачи денег его задержали сотрудники УФСБ России по Белгородской области.

В настоящий момент вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Белгородской области расследование уголовного дела по статье «Покушение на дачу взятки, совершённое в крупном размере» (ч. 3 ст. 30, п. п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) завершили. Следователи собрали достаточную доказательную базу.

Уголовное дело направлено в суд.

Старая схема: воронежца подозревают в попытке купить победу на торгах в Старом Осколе
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