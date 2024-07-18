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Условный срок

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2024
Апелляция помогла: суд изменил меру наказания для экс-зама Сергиенко
18 июля, 12:56
2023
В третий раз рассмотрено дело против белгородских полицейских: что решил суд
16 августа 2023, 09:19
Белгородец получил условный срок за хранение каннабиса
Менее суровый приговор ему вынесли с учётом возраста, раскаяния и содействия следствию, сообщили в региональном управлении ФСБ. Наркотики у жителя Губкина обнаружили дома.
3 августа 2023, 11:33
Белгородец пытался дать крупную взятку чиновнику и получил условный срок со штрафом
27 июля 2023, 14:18
Механику в Белгородской области дали условный срок за гибель рабочего на производстве
В Губкине вынесен приговор 30-летнему механику, по вине которого при выполнении работ погиб электрогазосварщик. Об этом сообщает региональное управление СК.
11 июля 2023, 07:10
Воронежец получил условный срок за попытку дать взятку чиновнику в Старом Осколе
8 июля 2023, 09:46
Экс-директор школы под Белгородом украла оттуда ноутбуки и проектор
Сумма причинённого ущерба составила 140 тыс. рублей. Женщину признали виновной, сообщили в региональной прокуратуре.
31 мая 2023, 13:46
Пьяный «Дед Мороз» под Белгородом едва не избил прохожего и укусил полицейского
Происшествие случилось в Белгородском районе. На агрессивное поведение мужчины в костюме Деда Мороза пожаловались подростки. Белгородец признал свою вину, но избежать наказания ему не удалось.
20 января 2023, 09:58
2022
В Белгороде директор строительной фирмы получил условный срок за смерть рабочего
Жестянщик сорвался с крыши и погиб. Его работодателю уже определили наказание, сообщили в региональном СК.
27 декабря 2022, 12:14

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