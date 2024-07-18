Условный срок

Пьяный «Дед Мороз» под Белгородом едва не избил прохожего и укусил полицейского

Происшествие случилось в Белгородском районе. На агрессивное поведение мужчины в костюме Деда Мороза пожаловались подростки. Белгородец признал свою вину, но избежать наказания ему не удалось.