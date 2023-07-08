Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:46

Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

Изображение материала

Воронежец получил условный срок за попытку дать взятку чиновнику в Старом Осколе

8 июля 2023, 09:46
Фото: Midjourney
За победу в аукционе житель соседнего региона собирался передать 200 тыс. рублей, но его задержали сотрудники ФСБ. Взятку в итоге обратили в доход государства. Воронежцу назначили четыре года лишения свободы, но срок постановили считать условным, сообщили в белгородском следкоме.

Планировалось провести аукцион на приобретение жилья для детей-сирот и семей, имеющих детей-инвалидов. На эти цели в бюджетной смете старооскольского департамента имущественных и земельных отношений в апреле 2023 года добавили более 35 млн рублей.

Чтобы обеспечить себе победу на торгах и последующее заключение контракта, житель Воронежской области решил дать взятку в 200 тыс. рублей должностному лицу старооскольской администрации. В процессе передачи денег воронежца задержали сотрудники ФСБ.

Уголовное дело против него возбудили за покушение на дачу крупной взятки (ч. 3 ст. 30, п. п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Воронежца признали виновным. Суд назначил ему четыре года лишения свободы и штраф в 600 тыс. рублей. Однако наказание в виде лишения свободы решено считать условным с испытательным сроком в четыре года.

Что касается взятки в 200 тыс. рублей, её обратили в доход государства.

Старая схема: воронежца подозревают в попытке купить победу на торгах в Старом Осколе
Узнать подробнее
Читайте также:
Студент белгородского университета пытался дать взятку за успешную сдачу экзаменовДекан юридического института МВД в Белгороде вымогал взятки за орфографические ошибкиВ Белгородской области средняя «деловая» взятка выросла на 2378 рублей
#Инна Рогова#Коррупция#Новости Старого Оскола#Взятка#Аукцион#Сироты#Инвалиды#Условный срок#Происшествия#Белгородская область#Старый Оскол#Воронежская область
Подпишитесь
Стало известно о пострадавшем при обстреле Шебекино «Градами»
Сегодня, 08:15
Итоги недели: большой праздник отменили, а белгородцы будут жить в городе-герое?
Сегодня, 08:19
Поваленные деревья и реки на улицах: последствия непогоды в Старом Осколе
Сегодня, 07:07
Возвращение шебекинцев из ПВР домой приостановили из-за мощного обстрела
Сегодня, 06:02
Указом Путина белгородского добровольца наградили медалью «За отвагу»
Сегодня, 07:52
Медики оценили состояние ещё одного пострадавшего при обстреле Белгородской области
Сегодня, 08:42