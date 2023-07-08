Воронежец получил условный срок за попытку дать взятку чиновнику в Старом Осколе

Уголовное дело против него возбудили за покушение на дачу крупной взятки (ч. 3 ст. 30, п. п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Воронежца признали виновным. Суд назначил ему четыре года лишения свободы и штраф в 600 тыс. рублей. Однако наказание в виде лишения свободы решено считать условным с испытательным сроком в четыре года.