Воронежец получил условный срок за попытку дать взятку чиновнику в Старом Осколе

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
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Updated Сегодня, 09:48
Планировалось провести аукцион на приобретение жилья для детей-сирот и семей, имеющих детей-инвалидов. На эти цели в бюджетной смете старооскольского департамента имущественных и земельных отношений в апреле 2023 года добавили более 35 млн рублей.
Чтобы обеспечить себе победу на торгах и последующее заключение контракта, житель Воронежской области решил дать взятку в 200 тыс. рублей должностному лицу старооскольской администрации. В процессе передачи денег воронежца задержали сотрудники ФСБ.
Уголовное дело против него возбудили за покушение на дачу крупной взятки (ч. 3 ст. 30, п. п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Воронежца признали виновным. Суд назначил ему четыре года лишения свободы и штраф в 600 тыс. рублей. Однако наказание в виде лишения свободы решено считать условным с испытательным сроком в четыре года.
Что касается взятки в 200 тыс. рублей, её обратили в доход государства.