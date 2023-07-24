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За неделю Белгородский район обстреляли более 300 раз

24 июля 2023, 17:46
Фото: 1MI
О зафиксированных прилётах сообщил глава района Владимир Перцев.
Сюжет
Обстрел

Глава Белгородского района Владимир Перцев сообщил во время вечернего прямого эфира, сколько прилётов было зафиксировано в районе за неделю, начиная с 14 июля.

Обстановка была непростая. Обстрелов было немало: с 14 по 23 июля в Белгородском районе зафиксировали 301 прилёт. Больше всего прилётов, к сожалению, досталось Журавлёвке — 147. В Наумовке зафиксировали 34 прилёта, в Нехотеевке — 27. Также были атакованы Красный Хутор, Валковский и Щетиновка.
Владимир Перцев, глава Белгородского района

Также Владимир Перцев напомнил, что заезжать в эти населённые пункты всё ещё нельзя из-за ежедневных обстрелов.

Отметим, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков каждый день публикует информацию о нанесённых ударах по региону за последние сутки. О количестве зафиксированных прилётах можно прочитать в официальном Telegram-канале главы региона.

ВСУ за сутки нанесли по Белгородской области порядка 80 ударов
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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#Прилёты#Происшествия#Обстрел#Белгородский район#Владимир перцев
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