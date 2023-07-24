Неустановленные взрывные устройства и повреждённый дом: ВСУ атакуют Белгородчину

Новая Таволжанка попала под миномётный обстрел — 14 прилётов. Пострадавших нет, однако повреждения получил частный дом: там выбило окна и посекло фасад. В Середе беспилотник сбросил взрывное устройство. По Ленинскому ударили из шести миномётных снарядов, по хутору Панков — из четырёх. Разрушений и пострадавших нет.