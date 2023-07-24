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Неустановленные взрывные устройства и повреждённый дом: ВСУ атакуют Белгородчину

24 июля 2023, 09:24
Фото: 1MI

ВСУ ударили по Белгородской области более 80 раз за день

Без последствий не обошлось. Однако пострадавших в результате обстрелов нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ежедневной сводке обстрелов.
Сюжет
Обстрел

ВСУ продолжают обстрелы Белгородской области. Накануне регион атаковали более 80 раз, в том числе с помощью беспилотников. Обошлось без пострадавших. Имеются разрушения в Новой Таволжанке.

Белгородский район

По хутору Валковский ударили пять снарядов, по Журавлёвке — шесть. Там же БПЛА сбросил две гранаты. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших нет, как и разрушений.

Валуйский горокруг

Под миномётным огнём оказались Борки, Кукуевка и Карабаново. В общем в указанных населённых пунктах насчитали 22 прилёта. Без последствий.

Волоконовский район

12 прилётов пришлось на окраину хутора Старый. Пострадавших и разрушений не зафиксировали.

Грайворонский горокруг

Три миномётных снаряда выпустили по окраине села Пороз. Обошлось без последствий.

Краснояружский район

На окраине посёлка Прилесье противник сбросил с беспилотников три неустановленных взрывных устройства. Шесть прилётов насчитали в Репяховке. Без разрушений и пострадавших.

Шебекинский горокруг

Новая Таволжанка попала под миномётный обстрел — 14 прилётов. Пострадавших нет, однако повреждения получил частный дом: там выбило окна и посекло фасад. В Середе беспилотник сбросил взрывное устройство. По Ленинскому ударили из шести миномётных снарядов, по хутору Панков — из четырёх. Разрушений и пострадавших нет.

Главы районов Белгородской области рассказали о восстановлении домов после обстрелов
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