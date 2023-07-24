Неустановленные взрывные устройства и повреждённый дом: ВСУ атакуют Белгородчину

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
ВСУ продолжают обстрелы Белгородской области. Накануне регион атаковали более 80 раз, в том числе с помощью беспилотников. Обошлось без пострадавших. Имеются разрушения в Новой Таволжанке.
По хутору Валковский ударили пять снарядов, по Журавлёвке — шесть. Там же БПЛА сбросил две гранаты. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших нет, как и разрушений.
Под миномётным огнём оказались Борки, Кукуевка и Карабаново. В общем в указанных населённых пунктах насчитали 22 прилёта. Без последствий.
12 прилётов пришлось на окраину хутора Старый. Пострадавших и разрушений не зафиксировали.
Три миномётных снаряда выпустили по окраине села Пороз. Обошлось без последствий.
На окраине посёлка Прилесье противник сбросил с беспилотников три неустановленных взрывных устройства. Шесть прилётов насчитали в Репяховке. Без разрушений и пострадавших.
Новая Таволжанка попала под миномётный обстрел — 14 прилётов. Пострадавших нет, однако повреждения получил частный дом: там выбило окна и посекло фасад. В Середе беспилотник сбросил взрывное устройство. По Ленинскому ударили из шести миномётных снарядов, по хутору Панков — из четырёх. Разрушений и пострадавших нет.