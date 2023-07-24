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Четыре беспилотника атаковали сегодня несколько белгородских сёл

24 июля 2023, 16:34
Фото: 1MI
Пострадавших и повреждений, по данным Telegram-канала SHOT, нет.
Сюжет
СВО

По данным Telegram-канала SHOT, населённые пункты региона подверглись атаке сегодня, 24 июля. Утром БПЛА сбросил СВУ недалеко от села Цаповка Борисовского района, а в районе трёх часов дня дрон-камикадзе сдетонировал возле Графовки Шебекинского округа.

Через 40 минут на окраине села Красный Хутор Белгородского района квадрокоптер сбросил два боеприпаса, а спустя полчаса атаке также подверглась Наумовка в Белгородском районе.

Предварительно пострадавших и разрушений нет, однако официального подтверждения этой информации не было.

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#Александра Склярова#Беспилотник#Атака#Атака ВСУ#Происшествия#СВО#Белгородская область
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