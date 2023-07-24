Четыре беспилотника атаковали сегодня несколько белгородских сёл

По данным Telegram-канала SHOT, населённые пункты региона подверглись атаке сегодня, 24 июля. Утром БПЛА сбросил СВУ недалеко от села Цаповка Борисовского района, а в районе трёх часов дня дрон-камикадзе сдетонировал возле Графовки Шебекинского округа.