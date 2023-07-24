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Между ДНР и Херсонской областью: обстрелы Белгородского региона не прекращаются

24 июля 2023, 15:03
Фото: 1MI

Белгородская область за неделю обошла по числу обстрелов Херсонскую область

За минувшую неделю по Белгородской области выпущено около 700 снарядов. Этот показатель меньше, чем в ДНР, но больше, чем в Херсонской области. Статистику приводит Telegram-канал «Рыбарь».
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Обстрел

За прошлую неделю, с 17 по 23 июля, по Белгородской области силами ВСУ выпущено 689 снарядов. Этот показатель почти втрое меньше, чем в ДНР — в Донецкой агломерации за неделю произошло 1865 обстрелов, подсчитал Telegram-канал.

Прифронтовую территорию Херсонской области за неделю обстреляли 563 раза.

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки нанесли по Белгородской области порядка 80 ударов. Прилёты зафиксировали в шести муниципалитетах.

Статистика обстрелов за неделю в ДНР, Белгородской и Херсонской областях Статистика обстрелов за неделю в ДНР, Белгородской и Херсонской областях
Статистика обстрелов за неделю в ДНР, Белгородской и Херсонской областях
Фото: Telegram-канал «Рыбарь»
ВСУ за сутки нанесли по Белгородской области порядка 80 ударов
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#Таисия Некрасова#Обстрел ВСУ#Обстрелы#Приграничье#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#ДНР#Херсонская область
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