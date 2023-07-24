Между ДНР и Херсонской областью: обстрелы Белгородского региона не прекращаются

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
За прошлую неделю, с 17 по 23 июля, по Белгородской области силами ВСУ выпущено 689 снарядов. Этот показатель почти втрое меньше, чем в ДНР — в Донецкой агломерации за неделю произошло 1865 обстрелов, подсчитал Telegram-канал.
Прифронтовую территорию Херсонской области за неделю обстреляли 563 раза.
Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки нанесли по Белгородской области порядка 80 ударов. Прилёты зафиксировали в шести муниципалитетах.