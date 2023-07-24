Между ДНР и Херсонской областью: обстрелы Белгородского региона не прекращаются

Белгородская область за неделю обошла по числу обстрелов Херсонскую область

За минувшую неделю по Белгородской области выпущено около 700 снарядов. Этот показатель меньше, чем в ДНР, но больше, чем в Херсонской области. Статистику приводит Telegram-канал «Рыбарь».