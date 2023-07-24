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Published Сегодня, 18:17

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Белгородцы поинтересовались, почему их не предупредили об обстреле посёлка

24 июля 2023, 18:17
Фото: 1MI
Однако выяснилось, что об обстреле населённого пункта главе Белгородского района не сообщали. Владимир Перцев попросил белгородку оставить контакты, чтобы с ней можно было связаться и уточнить информацию.
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Обстрел

В ходе вечернего прямого эфира к главе администрации Белгородского района поступил вопрос от местной жительницы. Белгородка поинтересовалась, почему никто не объявил жителям, что сегодня, 24 июля, посёлок Октябрьский подвергся обстрелу со стороны ВСУ.

Однако Владимира Перцева этот вопрос удивил: обстрел не был зарегистрирован. Он попросил белгородку оставить обратную связь, чтобы с ней могли связаться и уточнить информацию.

Я впервые слышу, что Октябрьский обстреливается. На этот час не зарегистрировано никаких чрезвычайных ситуаций. Если Вы оставите обратный телефон, то я попрошу Совет безопасности с Вами связаться. Объясните, откуда у Вас эта информация.
Владимир Перцев, глава Белгородского района

Отметим, что за неделю Белгородский район обстреляли 301 раз: больше всего прилётов зафиксировали в Журавлёвке — 147, в Наумовке — 34, в Нехотеевке — 27. Также были атакованы Красный Хутор, Валковский и Щетиновка.

За неделю Белгородский район обстреляли более 300 раз
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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#Предупреждение#Происшествия#Обстрел#СВО#Белгородский район#Владимир перцев
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