Белгородцы поинтересовались, почему их не предупредили об обстреле посёлка

Отметим, что за неделю Белгородский район обстреляли 301 раз: больше всего прилётов зафиксировали в Журавлёвке — 147, в Наумовке — 34, в Нехотеевке — 27. Также были атакованы Красный Хутор, Валковский и Щетиновка.