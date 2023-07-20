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В Белгородской области объявили ракетную опасность, но быстро отменили

20 июля 2023, 13:53
Фото: Bel.ru

В Валуйском горокруге объявили ракетную опасность

Жителям Валуйского горокруга Белгородской области пришла рассылка от РСЧС с предупреждением о ракетной опасности. Спустя шесть минут поступила команда «отбой».
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СВО

В Валуйском горокруге объявлена ракетная опасность. Об этом местных жителей предупредили в РСЧС в 16:40 19 июля.

«Внимание! Валуйский городской округ. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в рассылке.

Спустя шесть минут валуйчанам пришла новая рассылка. На этот — раз об отбое ракетной опасности.

Ранее ракетную опасность в Валуйском округе объявляли 15 июля.

Ракетная опасность объявлена в Белгородской области
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Валуйский горокруг#Происшествия#Ракетная опасность#РСЧС#Рассылка#Отбой#Спецоперация#СВО
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