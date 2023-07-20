В Белгородской области объявили ракетную опасность, но быстро отменили

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
В Валуйском горокруге объявлена ракетная опасность. Об этом местных жителей предупредили в РСЧС в 16:40 19 июля.
«Внимание! Валуйский городской округ. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в рассылке.
Спустя шесть минут валуйчанам пришла новая рассылка. На этот — раз об отбое ракетной опасности.
Ранее ракетную опасность в Валуйском округе объявляли 15 июля.