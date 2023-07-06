В Белгороде отменили ракетную опасность

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
Около 18:42 6 июля в Белгороде и Белгородском районе объявили о ракетной опасности. Местным жителям начали поступать уведомления от РСЧС после сообщения губернатора о работе нашей системы ПВО и продолжительных громких звуков в небе. При этом спуститься в укрытия белгородцев не просили, было только слово «осторожно».
В 19:33, почти спустя час, жители областного центра и района получили новые уведомления — об отбое ракетной опасности. Всё обошлось.
Напомним, есть повреждения. Губернатор ранее сообщал о пробитой крыше дома. Больше подробностей неизвестно.