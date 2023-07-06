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Published Сегодня, 16:37

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В Белгороде отменили ракетную опасность

6 июля 2023, 16:37
Фото: Bel.ru
В РСЧС сообщили об отбое опасности в Белгороде и районе. Всё обошлось.
Сюжет
СВО

Около 18:42 6 июля в Белгороде и Белгородском районе объявили о ракетной опасности. Местным жителям начали поступать уведомления от РСЧС после сообщения губернатора о работе нашей системы ПВО и продолжительных громких звуков в небе. При этом спуститься в укрытия белгородцев не просили, было только слово «осторожно».

В 19:33, почти спустя час, жители областного центра и района получили новые уведомления — об отбое ракетной опасности. Всё обошлось.

Напомним, есть повреждения. Губернатор ранее сообщал о пробитой крыше дома. Больше подробностей неизвестно.

Над Белгородом объявлена ракетная опасность
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#Кристина Семенчук#Белгород#Белгородский район#СВО#Происшествия#Ракетная опасность#РСЧС#Работа ПВО
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