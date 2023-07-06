В Белгороде отменили ракетную опасность

Около 18:42 6 июля в Белгороде и Белгородском районе объявили о ракетной опасности. Местным жителям начали поступать уведомления от РСЧС после сообщения губернатора о работе нашей системы ПВО и продолжительных громких звуков в небе. При этом спуститься в укрытия белгородцев не просили, было только слово «осторожно».