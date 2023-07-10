Двенадцать домов пострадали во время ракетной опасности в Белгородском районе

Ранее повреждённые дома отработать уже удалось. Тем не менее, на прошлой неделе из-за работы ПВО пострадали ещё 12 домовладений. Большая их часть, судя по всему, 6 июля, в день массированного обстрела Белгорода и области, когда МЧС объявили «ракетную опасность».