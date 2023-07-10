Двенадцать домов пострадали во время ракетной опасности в Белгородском районе

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Ранее повреждённые дома отработать уже удалось. Тем не менее, на прошлой неделе из-за работы ПВО пострадали ещё 12 домовладений. Большая их часть, судя по всему, 6 июля, в день массированного обстрела Белгорода и области, когда МЧС объявили «ракетную опасность».
Мы задачи выполнили, и 12 новых до 21 июля мы сделаем.
Владимир Перцев
Ещё два дома «по Ольшанцу» находятся в работе фонда ЖКХ, добавил глава района.
Всего с начала СВО в Белгородском районе пострадали 868 домовладений. 492 из них уже восстановлены.
Ранее сообщалось, что в Разумном в многоквартирном доме 6 июля выбило окна. Также в восьми частных домах в посёлке посекло кровли, забор, гараж. Ещё два частных дома пострадали в Таврово и Ястребово.