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Двенадцать домов пострадали во время ракетной опасности в Белгородском районе

10 июля 2023, 07:53
Фото: 1MI
Обстрел Белгорода, архивное фото
По данным главы района Владимира Перцева, за неделю из-за работы ПВО число пострадавших в муниципалитете домовладений увеличилось на 12.
Сюжет
Обстрел

Ранее повреждённые дома отработать уже удалось. Тем не менее, на прошлой неделе из-за работы ПВО пострадали ещё 12 домовладений. Большая их часть, судя по всему, 6 июля, в день массированного обстрела Белгорода и области, когда МЧС объявили «ракетную опасность».

Мы задачи выполнили, и 12 новых до 21 июля мы сделаем.
Владимир Перцев

Ещё два дома «по Ольшанцу» находятся в работе фонда ЖКХ, добавил глава района.

Всего с начала СВО в Белгородском районе пострадали 868 домовладений. 492 из них уже восстановлены.

Ранее сообщалось, что в Разумном в многоквартирном доме 6 июля выбило окна. Также в восьми частных домах в посёлке посекло кровли, забор, гараж. Ещё два частных дома пострадали в Таврово и Ястребово.

11 домов пострадало под Белгородом в результате работы ПВО
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