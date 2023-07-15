Ракетная опасность объявлена в Белгородской области

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
Около 19:19 на телефоны валуйчан стали поступать предупреждения о ракетной опасности. В них говорится, что люди должны оставаться дома и не подходить к окнам, так как осколки стекла наиболее опасны в случае попадания ракеты или части снаряда в дом.
Напомним, ракетная опасность объявлялась в Белгороде 6 июля. Ранее аналогичные сообщения получали только жители Шебекинского округа.
Над Белгородом этим вечером, 15 июля, тоже неспокойно. Над городом прогремели несколько взрывов, после чего в небе остались характерные следы. Предварительно, белгородцы слышали работу ПВО. Официального подтверждения пока не было, как и информации о последствиях.
UPD: в 19:57 РСЧС объявили отбой ракетной опасности.