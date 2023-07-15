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Published Сегодня, 16:21

Modified Сегодня, 16:27

Updated Сегодня, 16:27

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Ракетная опасность объявлена в Белгородской области

15 июля 2023, 16:21
Фото: Bel.ru
Вечером 15 июля жители Валуйского округа начали получать от РСЧС сообщения о ракетной опасности с требованием по возможности оставаться дома.
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СВО

Около 19:19 на телефоны валуйчан стали поступать предупреждения о ракетной опасности. В них говорится, что люди должны оставаться дома и не подходить к окнам, так как осколки стекла наиболее опасны в случае попадания ракеты или части снаряда в дом.

Напомним, ракетная опасность объявлялась в Белгороде 6 июля. Ранее аналогичные сообщения получали только жители Шебекинского округа.

Над Белгородом этим вечером, 15 июля, тоже неспокойно. Над городом прогремели несколько взрывов, после чего в небе остались характерные следы. Предварительно, белгородцы слышали работу ПВО. Официального подтверждения пока не было, как и информации о последствиях.

UPD: в 19:57 РСЧС объявили отбой ракетной опасности.

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#Артем Черненко#Ракетная опасность#Приграничье#Происшествия#СВО#Валуйский горокруг#ВСУ
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