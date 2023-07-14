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Будьте дома, не подходите к окнам: белгородцев предупреждают о ракетной опасности

14 июля 2023, 09:39
Фото: Midjourney

Ракетную опасность объявили в Валуйском горокруге Белгородской области

Сообщения жители муниципалитета получили в 12:26. Людей попросили не подходить к окнам.

В Валуйском горокруге объявили ракетную опасность. Соответствующую рассылку от РСЧС местные жители получили в 12:26. Добавим, что информации о других обстрелах муниципалитета нет.

До этого ВСУ атаковали посёлок Октябрьский в Белгородском районе. Рассылка от РСЧС жителям населённого пункта начала приходить в полдень. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Напомним, 6 июля ракетную опасность объявляли и в Белгороде. Её отменили чуть менее чем через час.

Тем временем 14 июля в областном центре прогремел взрыв. Пострадали три человека, в том числе трёхлетний ребёнок. Причины произошедшего устанавливаются.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Валуйский горокруг#Белгород#Белгородский район#Происшествия#Ракетная опасность#РСЧС#Рассылка#Смс-рассылка#Спецоперация#Октябрьский
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