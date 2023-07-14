Будьте дома, не подходите к окнам: белгородцев предупреждают о ракетной опасности

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
В Валуйском горокруге объявили ракетную опасность. Соответствующую рассылку от РСЧС местные жители получили в 12:26. Добавим, что информации о других обстрелах муниципалитета нет.
До этого ВСУ атаковали посёлок Октябрьский в Белгородском районе. Рассылка от РСЧС жителям населённого пункта начала приходить в полдень. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Тем временем 14 июля в областном центре прогремел взрыв. Пострадали три человека, в том числе трёхлетний ребёнок. Причины произошедшего устанавливаются.